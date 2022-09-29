Санітарні обмеження: Путін не з'явився на зустріч глав розвідок країн СНД (відео)

Президент РФ зустрівся з головами розвідслужб у відеорежимі. Під час бесіди Володимир Путін звинувачував колективний Захід у створенні проблем та криз.

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Країни Заходу проводять політику "диктату" у всіх сферах, створюючи нові проблеми та кризи. Про це сказав президент РФ Володимир Путін на зустрічі із головами розвідслужб країн СНД, яку транслювали російські телеканали.

Зустріч проходила у відеорежимі. Російський президент пояснив такий формат зустрічі санітарними нормами, що зберігаються.

"Розраховував, що побачимося з вами, як то кажуть, наживо, поспілкуємося щільніше. На жаль, обмеження санітарні досі зберігаються. Я в будь-якому разі вітаю всіх керівників органів безпеки і спецслужб країн СНД, які зібралися в Москві", — зазначив він.

"Чіпляючись за минуле і намагаючись проводити політику диктату у всіх сферах — від міжнародних відносин та економіки до культури та спорту — колективний Захід створює нові та нові проблеми… Не гребує будь-якими методами, чинячи тиск на ті країни, які обирають суверенний шлях розвитку", — вказав він.

"Формується справедливіший світ"

На думку Володимира Путіна, зараз формується справедливіший світ. Процес супроводжується проблемами, що "лежать на поверхні".

"Однополярна гегемонія невблаганно руйнується. Це об'єктивна реальність, з якою Захід категорично не бажає миритися. Ну і все, що з цього випливає ми бачимо", — пояснив він.

Нові конфлікти у СНД

Країни Заходу, за словами Путіна, розробляють нові сценарії розпалювання конфліктів у СНД.

"Нам і так їх достатньо. Досить подивитися на те, що відбувається зараз між Росією та Україною, на рубежах деяких інших країн СНД. Звичайно, все це результати розвалу Радянського Союзу, це все зрозуміло", — зауважив він.

Регіону СНД, як наголосив глава держави-агресора, варто постійно посилювати взаємну підтримку, щоб встановити "міцний заслін" можливим викликам.

"Слідуючи своїм цілям наші геополітичні супротивники готові підставити під удар усіх, кого завгодно. Будь-яку країну, перетворити її на епіцентр кризи, спровокувати кольорову революцію і розв'язати криваву бійню", — сказав він.

Нагадаємо, що в адміністрації президента США Джо Байдена закликають президентів Китаю та Індії вплинути на Путіна, щоб він не використав ядерну зброю.

Фокус раніше писав, що РФ має 5 977 ядерних боєголовок для стратегічних сил, а США — 5 428. Москва і Вашингтон мають великий запас тактичної ядерної зброї.