Майже 6 тисяч ядерних боєголовок: аналітики оцінили загрозу ядерного удару Росії по Україні

Журналісти пишуть, що Путін стає дедалі нестабільнішим. Через це в нього може виникнути бажання використати ядерну зброю проти України.

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Президент Росії Володимир Путін попередив, що може застосувати ядерну зброю, щоб відбити спробу України повернути собі контроль над окупованими Москвою територіями, які Кремль має намір анексувати. І ось аналептики оцінили, як це реально, про що пише Assiciated Press.

Повідомляється, що Москва боїться українського контрнаступу. Після анексії у РФ заявили, що розцінюватимуть захоплені території як "свої". Оголошена мобілізація, як припускають експерти, не дасть очікуваного ефекту. У зв'язку з цим Путін стає нестійкішим, а тому відчуває спокусу використовувати ядерну зброю.

Згідно з даними, якими обмінялися раніше цього року в рамках нового договору про скорочення озброєнь між Москвою та Вашингтоном, Росія має 5977 ядерних боєголовок для своїх стратегічних сил, а США — 5428.

Повідомляється, що Москва і Вашингтон мають велику, нерозкриту кількість того, що відомо як тактичну ядерну зброю. Такі бомби потрібні використання на полі бою. Вони мають меншу потужність. У зв'язку з цим, як передбачається, удар такої зброї по Україні не матиме катастрофічних наслідків такого масштабу, як удар стратегічними боєголовками. Однак руйнування будуть великими, загине багато людей, а територія буде заражена радіацією.

Путін сказав, що його ядерна загроза не є блефом. Це також підтвердив колишній посол США у Росії Майкл Макфол. Він також заявив:

"Путін не блефує".

Крім того, колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель також сказала, що до погроз Путіна потрібно ставитися серйозно.

При цьому московський політолог, який консультував Кремль із питань зовнішньої політики, Сергій Караганов заявив, що РФ "не може дозволити собі програти".

Раніше Фокус повідомляв, що союзник Путіна переглядає ставлення до Росії. Журналісти пишуть, що Індія займає більш жорстку позицію щодо Москви та розпочату 24 лютого повномасштабну війну в Україні. Однак у Нью-Делі є свій інтерес.

Ще нагадаємо, що в РФ знизився рейтинг довіри Путіна після оголошення часткової мобілізації. У Росії, за даними "Левада-центру", також знизилася частка громадян, які вважають, що країна рухається в правильному напрямку.

Також повідомлялося, що Кремль не поспішає з анексією областей України та закриттям кордонів через агресію росіян. Адміністрація Путіна, як стверджують інсайдери, досі сподівається на проведення переговорів із Заходом для вирішення українського питання.