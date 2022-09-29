Почти 6 тысяч ядерных боеголовок: аналитики оценили угрозу ядерного удара России по Украине

Журналисты пишут, что Путин становится все более нестабильным. Из-за этого у него может возникнуть желание все-таки использовать ядерное оружие против Украины.

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Президент России Владимир Путин предупредил, что может применить ядерное оружие, чтобы отразить попытку Украины вернуть себе контроль над оккупированными Москвой территориями, которые Кремль собирается аннексировать. И вот аналептики оценили, насколько это реально, о чем пишет Assiciated Press.

Сообщается, что Москва боится украинского контрнаступления. После аннексии в РФ заявили, что будут расценивать захваченные территории как "свои". Объявленная мобилизация, как предполагают эксперты, не даст ожидаемого эффекта. В связи с этим Путин становится более неустойчивым, а потому испытывает соблазн использовать ядерное оружие.

Согласно данным, которыми обменялись ранее в этом году в рамках нового договора о сокращении вооружений между Москвой и Вашингтоном, Россия имеет 5 977 ядерных боеголовок для своих стратегических сил, а США — 5 428.

Сообщается, что у Москвы и Вашингтона есть большое, нераскрытое количество того, что известно как тактическое ядерное оружие. Такие бомбы нужны для использования на поле боя. Они имеют меньшую мощность. В связи с этим, как предполагается, удар таким оружием по Украине не будет иметь катастрофических последствий такого масштаба, как удар стратегическими боеголовками. Однако разрушения будут большими, погибнет множество людей, а территория будет заражена радиацией.

Путин сказал, что его ядерная угроза не блеф. Это также подтвердил бывший посол США в России Майкл Макфол. Он также заявил:

"Путин не блефует".

Кроме того, бывший канцлер Германии Ангела Меркель также сказала, что к угрозам Путина нужно относиться серьезно.

При этом московский политолог, консультировавший Кремль по вопросам внешней политики, Сергей Караганов заявил, что РФ "не может позволить себе проиграть".

Ранее Фокус сообщал, что союзник Путина пересматривает отношение к России. Журналисты пишут, что Индия занимает более жесткую позицию в отношении Москвы и начатой 24 февраля полномасштабной войной в Украине. Однако у Нью-дели есть свой интерес.

Еще напомним, что в РФ снизился рейтинг доверия Путина после объявления частичной мобилизации. В России, по данным "Левада-центр", также снизилась доля граждан, которые считают, что страна двигается в правильном направлении.

Также сообщалось, что Кремль не спешит с аннексией областей Украины и закрытием границ из-за злости россиян. Администрация Путина, как утверждают инсайдеры, все еще надеется на проведение переговоров с Западом для решения украинского вопроса.