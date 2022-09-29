Вызывает глобальные угрозы: союзник Путина пересматривает отношение к России, — Reuters

Журналисты пишут, что Индия занимает более жесткую позицию в отношении Москвы и начатой 24 февраля полномасштабной войной в Украине. Однако у Нью-дели есть свой интерес.

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Индия более жестко формулирует свою позицию против войны в Украине, чтобы противостоять критике за ее мягкость по отношению к России. Однако она по-прежнему не возлагает на Москву ответственность за вторжение. Об этом сообщает Reuters.

Предполагается, что страна не изменит свою политику в отношении импорта дешевых российских товаров, в первую очередь газа и нефти.

Издание пишет, что на первой личной встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди после 24 февраля последний ясно дал понять, что осуждает войну в Украине.

Также сообщается, что министр иностранных дел Индии выступил на прошлой неделе в Совете Безопасности ООН. Он охарактеризовав траекторию войны в Украине как "очень тревожную", а риск ядерной эскалации как "вызывающий особую тревогу".

Аналитики говорят, что сдвиг в Нью-Дели, хотя и с нюансами, отражает обеспокоенность по поводу растущих экономических издержек конфликта и того, как он повлияет на Индию. Первая мобилизация российских войск со времен Второй мировой войны знаменует собой серьезную эскалацию конфликта, который привел к потрясениям на рынках и угрожает глобальной рецессией.

Журналисты пишут, Индия обеспокоена тем, что война подталкивает Россию к сближению с Китаем, у которого напряженные отношения с Нью-Дели. Индия также надеется, что ее более решительный подход поможет ей противостоять критике со стороны Запада за то, что она слишком близка к Москве.

П. С. Рагхаван, председатель Консультативного совета по национальной безопасности Индии и бывший посол в России, прямо сказал, что Индия всегда стремилась к прекращению боевых действий в Украине, но теперь занимает более жесткую позицию.

"Это противоречит утверждению о том, что Индия и Китай делают одно и то же — что Китай поддерживает Россию, а Индия, сидя в стороне, также поддерживает Россию", — сказал Рагхаван.

Издание отмечает, что Индия и Россия поддерживают тесные отношения на протяжении десятилетий: на долю России пришлось 5,51 из 12,4 млрд долларов, которые Индия потратила в период с 2018 по 2021 год на импорт оружия. Кроме того, РФ – один из самых крупных поставщиков нефти в Индию.

В материале сказано, что аналитики считают, что более резкая позиция Индии не повредит связям с Россией.

"В настоящий момент Индия не намерена полностью разрывать отношения с Россией", — сказал Нандан Унникришнан, сотрудник аналитического центра Observer Research Foundation в Нью-Дели.

После встречи министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара и его российского коллеги Сергея Лаврова в субботу в Нью-Йорке Россия заявила, что министры подчеркнули "твердое намерение укреплять двустороннее взаимодействие по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес".

Ранее Фокус сообщал, что Путин теряет и без того малую поддержку союзников. Журналисты отмечают, что Индия и Китай постепенно переходят к более решительной риторике по осуждению войны в Украине. Однако у Москвы еще есть союзники, которые хотят противостоять Западу.

Еще напомним, что президент Казахстана назвал ситуацию в России безнадежной. Касым-Жомарт Токаев пообещал россиянам, которые бегут в Казахстан, обеспечить безопасность. Им будет оказана помощь, однако они не получат никаких преференций.

Также сообщалось, что Кремль не спешит с аннексией областей Украины и закрытием границ из-за злости россиян. Администрация Путина, как утверждают инсайдеры, все еще надеется на проведение переговоров с Западом для решения украинского вопроса.