Викликає глобальні загрози: союзник Путіна переглядає ставлення до Росії, — Reuters

Журналісти пишуть, що Індія займає більш жорстку позицію щодо Москви та розпочату 24 лютого повномасштабну війну в Україні. Однак у Нью-Делі є свій інтерес.

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Індія жорсткіше формулює свою позицію проти війни в Україні, щоб протистояти критиці за її м'якість стосовно Росії. Однак вона, як і раніше, не покладає на Москву відповідальність за вторгнення. Про це повідомляє Reuters.

Передбачається, що країна не змінить своєї політики щодо імпорту дешевих російських товарів, насамперед газу та нафти.

Видання пише, що на першій особистій зустрічі президента РФ Володимира Путіна та прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді після 24 лютого останній ясно дав зрозуміти, що засуджує війну в Україні.

Також повідомляється, що міністр закордонних справ Індії виступив минулого тижня у Раді Безпеки ООН. Він охарактеризував траєкторію війни в Україні як "дуже тривожну", а ризик ядерної ескалації як "що викликає особливу тривогу".

Аналітики кажуть, що зрушення в Нью-Делі, хоч і з нюансами, відображає стурбованість з приводу зростання економічних витрат конфлікту і того, як він вплине на Індію. Перша мобілізація російських військ з часів Другої світової війни знаменує серйозну ескалацію конфлікту, який призвів до потрясінь на ринках і загрожує глобальною рецесією.

Журналісти пишуть, що Індія стурбована тим, що війна підштовхує Росію до зближення з Китаєм, у якого напружені відносини з Нью-Делі. Індія також сподівається, що її рішучіший підхід допоможе їй протистояти критиці з боку Заходу за те, що вона надто близька до Москви.

П. С. Рагхаван, голова Консультативної ради з національної безпеки Індії та колишній посол у Росії, прямо сказав, що Індія завжди прагнула припинення бойових дій в Україні, але тепер займає більш жорстку позицію.

"Це суперечить твердженню про те, що Індія та Китай роблять одне й те саме — що Китай підтримує Росію, а Індія, сидячи осторонь, також підтримує Росію", — сказав Рагхаван.

Видання зазначає, що Індія та Росія підтримують тісні відносини протягом десятиліть: на частку Росії припало 5,51 із 12,4 млрд доларів, які Індія витратила в період з 2018 по 2021 рік на імпорт зброї. Крім того, РФ – один із найбільших постачальників нафти до Індії.

У матеріалі сказано, що аналітики вважають, що різкіша позиція Індії не зашкодить зв'язкам з Росією.

"Наразі Індія не має наміру повністю розривати відносини з Росією", — сказав Нандан Уннікрішнан, співробітник аналітичного центру Observer Research Foundation у Нью-Делі.

Після зустрічі міністра закордонних справ Індії Субраманіяма Джайшанкара та його російського колеги Сергія Лаврова в суботу в Нью-Йорку Росія заявила, що міністри підкреслили "твердий намір зміцнювати двосторонню взаємодію з усього спектру питань, що становлять взаємний інтерес".

Раніше Фокус повідомляв, що Путін втрачає і так малу підтримку союзників. Журналісти зазначають, що Індія та Китай поступово переходять до більш рішучої риторики щодо засудження війни в Україні. Однак у Москви ще є союзники, які хочуть протистояти Заходу.

Ще нагадаємо, що президент Казахстану назвав ситуацію в Росії безнадійною. Касим-Жомарт Токаєв пообіцяв росіянам, які біжать до Казахстану, забезпечити безпеку. Їм буде надано допомогу, проте вони не отримають жодних преференцій.

Також повідомлялося, що Кремль не поспішає з анексією областей України та закриттям кордонів через агресію росіян. Адміністрація Путіна, як стверджують інсайдери, досі сподівається на проведення переговорів із Заходом для вирішення українського питання.