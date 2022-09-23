"Росія не може перемогти": Путін втрачає і без того малу підтримку союзників, — The Guardian

Журналісти зазначають, що Індія та Китай поступово переходять до більш рішучої риторики щодо засудження війни в Україні. Однак у Москви ще є союзники, які хочуть протистояти Заходу.

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Дедалі виразніше виявляються ознаки того, що стани, які раніше мирилися із вторгненням Росії в Україну, втрачають терпіння. Йдеться про Індію, Китай, Туреччину, які критично сприйняли заявлені псевдореферендуми в окупованих Херсонській, Запорізькій областях України, а також у так званих "ЛДНР". Про це пише видання The Guardian.

Так, повідомляється, що Туреччина виступила з різким докором, заявивши, що стурбована спробами проведення таких "референдумів".

"Такий нелегітимний факт, що відбувся, не буде визнаний міжнародною спільнотою. Навпаки, вони ускладнять зусилля щодо пожвавлення дипломатичного процесу і посилять нестабільність", — йдеться в заяві.

Зазначається, що на брифінгу у Нью-Йорку президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що завжди підтримував територіальну цілісність України. Він був "приголомшений" оголошенням мобілізації в Росії. Особливо на тлі своєї минулої заяви про те, що президент РФ Володимир Путін налаштований на переговори.

У матеріалі йдеться, що зараз банки Туреччини перебувають під тиском санкцій, оскільки продовжують працювати з РФ. Дві приватні установи, DenizBank та Isbank, призупинили використання російської платіжної системи "Мир" цього тижня після того, як Вашингтон розширив свої санкції.

Індія

Журналісти пишуть, що прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді закликали підкріпити свої коментарі, котрі засуджують війну в Україні, конкретними діями.

Повідомляється, що міністр закордонних справ Індії С. Джайшанкар на засіданні у Колумбійському університеті сказав, що його країна переглянула своє ставлення до США. Це знайшло відображення у підході Індії до війни в Україні. Так, чиновники Індії часто посилаються на виконання Статуту ООН, засуджують воєнні злочини у Бучі, а представник країни в ООН проголосував за те, щоб президенту України Володимиру Зеленському дозволили виступити у Раді безпеки з відеозв'язку.

Китай

Видання пише, що Китай — це міцний горішок і його часто непрозорі заяви відкриті для суперечливих тлумачень. Він, як і раніше, вважає, що його союз з Росією необхідний для того, щоб тримати Вашингтон у вузді, але заяви офіційного представника міністерства закордонних справ Китаю, зроблені цього тижня, навряд чи підтверджують війну Путіна.

Колишній британський міністр закордонних справ, ім'я якого журналісти не називають, сказав, що Росія ще зберігає зв'язки із партнерами, які мають бажання дати відсіч Заходу. Щодо більш нейтральних країн, то він сказав наступне

"Я думаю, що вони будуть додатково підстраховані від поразки Росії, тому їм потрібно бути відкритими для роботи із Заходом. Зрозуміло, що тепер Росія не може перемогти, але це явно не те саме, що програти".

Раніше Фокус повідомляв, що мобілізація у РФ відкриває вікно можливостей для ЗСУ. Знадобляться місяці, щоб путінська "часткова мобілізація" зробила ефект. Якщо новобранців відправити на війну раніше часу, це може призвести до чергових втрат для ЗС РФ.

Ще нагадаємо, що Зеленський пояснив, чому війна для України не закінчиться з падінням Путіна. За словами президента України, наступник лідера РФ може продовжити його антиукраїнську та агресивну політику на міжнародній арені.