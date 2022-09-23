"Россия не может победить": Путин теряет и без того малую поддержку союзников, — The Guardian

Журналисты отмечают, что Индия и Китай постепенно переходят к более решительной риторике по осуждению войны в Украине. Однако у Москвы еще есть союзники, которые хотят противостоять Западу.

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Все отчетливее проявляются признаки того, что станы, которые ранее мирились с вторжением России в Украину, теряют терпение. Речь идет об Индии, Китае, Турции, которые критически отнеслись к заявленным псевдо-референдумам в оккупированных Херсонской, Запорожской областях Украины, а также в так называемых "ЛДНР". Об этом пишет издание The Guardian.

Так, сообщается, что Турция выступила с резким упреком, заявив, что обеспокоена попытками проведения таких "референдумов".

"Такой нелегитимный свершившийся факт не будет признан международным сообществом. Наоборот, они осложнят усилия по оживлению дипломатического процесса и усугубят нестабильность", — говорится в заявлении.

Отмечается, что на брифинге в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что всегда поддерживал территориальную целостность Украины. Он был "ошеломлен" объявлением мобилизации в России. Особенно на фоне своего прошлого заявления о том, что президент РФ Владимир Путин настроен на переговоры.

В материале говорится, что сейчас банки Турции находятся под санкционным давлением, поскольку продолжают работать с РФ. Два частных учреждения, DenizBank и Isbank, приостановили использование российской платежной системы "Мир" на этой неделе после того, как Вашингтон расширил свои санкции.

Индия

Журналисты пишут, что премьер-министра Индии Нарендра Моди призывали подкрепить свои комментарии, осуждающие войну в Украине, конкретными действиями.

Сообщается, что министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар на заседании в Колумбийском университете сказал, что его страна пересмотрела свое отношение к США. Это нашло отражение в подходе Индии к войне в Украине. Так, чиновники Индии часто ссылаются на исполнение Устава ООН, осуждают военные преступления в Буче, а представитель страны в ООН проголосовал за то, чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому было разрешено выступить в Совете безопасности по видеосвязи.

Китай

Издание пишет, что Китай — это крепкий орешек, и его часто непрозрачные заявления открыты для противоречивых толкований. Он может по-прежнему считать, что его союз с Россией необходим для того, чтобы держать Вашингтон в узде, но заявления официального представителя министерства иностранных дел Китая, сделанные на этой неделе, едва ли подтверждают войну Путина.

Бывший британский министр иностранных дел, имя которого журналисты не называют, сказал, что Россия еще сохраняет связи с партнерами, имеющими желание дать отпор Западу. Что касается более нейтральных стран, то он сказал следующее

"Я думаю, что они будут дополнительно подстрахованы от поражения России, поэтому им нужно быть открытыми для работы с Западом. Понятно, что теперь Россия не может победить, но это явно не то же самое, что проиграть".

Ранее Фокус сообщал, что мобилизация в РФ открывает окно возможностей для ВСУ. Понадобятся месяцы, чтобы путинская "частичная мобилизация" возымела эффект. Если новобранцев отправить на войну раньше времени, это чревато очередными потерями для ВС РФ.

Еще напомним, что Зеленский объяснил, почему война для Украины не закончится с падением Путина. По словам президента Украины, преемник лидера РФ может продолжить его антиукраинскую и агрессивную политику на международной арене.