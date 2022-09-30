"Приблизить победу": в Польше убеждены, что санкции в сторону РФ нужно кардинально усилить

В то же самое время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восьмой пакет санкций, предложенный ЕС, не соответствует уровню обострения войны.

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В Польше уверены, что следствием так называемых "референдумов" должно быть ужесточение санкций против РФ. Кроме того, Запад должен усилить военную помощь Украине. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч после разговора с маршалком Сейма Польши Элжбетой Витек, пишет Укринформ.

По словам украинского посла, в Польше убеждены, что мир ни в коем случае не признает результаты "псевдореферендумов". Польша поддерживает Украину и будет делать все для приближения победы над агрессором.

Также в материале сказано, что Витек пообещала лоббировать интересы Украины среди парламентариев других стран Евросоюза. Зварыч сказал, что Киев представить польскому Сейму перечень своих потребностей.

Что касается признания России страной-спонсором терроризма, то Витек сказала, что это очень важно. Она уверена, что это должны сделать как можно больше стран.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба у себя в Twitter сообщил, что предложенный в ЕС пакет санкций не соответствует уровню обострения войны Украине.

"Мы призываем ЕС сильнее ударить по Путину, чтобы остановить его. Это решающий момент", — написал Кулеба.

Ранее Фокус писал, что Евросоюз представил восьмой пакет санкций против РФ. Новые санкции запретят продавать России запчасти для авиации, электронные компоненты и специфические химсоединения. Еврокомиссия также придумала, как ограничить цены на российскую нефть.

Еще напомним, что в США рассказали, как санкции против России душат экономику страны. По словам американской чиновницы, экономическая ситуация в РФ "мрачная и продолжает существенно ухудшаться"