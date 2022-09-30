"Наблизити перемогу": у Польщі переконані, що санкції в бік РФ потрібно кардинально посилити

У той же час, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що восьмий пакет санкцій, запропонований ЄС, не відповідає рівню загострення війни.

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У Польщі впевнені, що наслідком так званих "референдумів" має бути посилення санкцій проти РФ. Крім того, Захід має посилити військову допомогу Україні. Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич після розмови з маршалком Сейму Польщі Елжбетою Вітеком, пише Укрінформ.

За словами українського посла, у Польщі переконані, що світ у жодному разі не визнає результатів "псевдореферендумів". Польща підтримує Україну та робитиме все для наближення перемоги над агресором.

Також у матеріалі йдеться, що Вітек пообіцяла лобіювати інтереси України серед парламентаріїв інших країн Євросоюзу. Зварич сказав, що Київ подати польському Сейму перелік своїх потреб.

Щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму, то Вітек сказала, що це дуже важливо. Вона впевнена, що це мають зробити якнайбільше країн.

При цьому глава МЗС України Дмитро Кулеба у себе у Twitter повідомив, що запропонований у ЄС пакет санкцій не відповідає рівню загострення війни Україні.

"Ми закликаємо ЄС сильніше вдарити по Путіну, щоб зупинити його. Це вирішальний момент", — написав Кулеба.

Раніше Фокус писав, що Євросоюз представив восьмий пакет санкцій проти РФ. Нові санкції заборонять продавати Росії запчастини для авіації, електронні компоненти та специфічні хімсполучення. Єврокомісія також вигадала, як обмежити ціни на російську нафту.

Ще нагадаємо, що у США розповіли, як санкції проти Росії душать економіку країни. За словами американської чиновниці, економічна ситуація в РФ "похмура і продовжує суттєво погіршуватися"