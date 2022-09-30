Патриарх Кирилл подхватил коронавирус и соблюдает постельный режим, – пресс-служба РПЦ

По данным прокремлевского информагентства, состояние Кирилла удовлетворительное, он находится на самоизоляции. Все запланированные поездки отложены.

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У патриарха Русской православной церкви Кирилла (в миру Владимира Гундяева) обнаружилась коронавирусная инфекция, он следует советам врачей и соблюдает постельный режим. Все запланированные мероприятия с участием главы церкви отменены. Об этом сообщает "РИА Новости".

По данным прокремлевского информагентства, состояние Кирилла удовлетворительное, он находится на самоизоляции. Все запланированные поездки и встречи главе РПЦ пришлось отложить.

Спикер РПЦ Владимир Легойда сообщил, что заболевание протекает с выраженными симптомами, поэтому глава РПЦ находится на самоизоляции.

Напомним, что патриарх Кирилл заверяет россиян, что смерть в Украине смывает грехи. По его словам, если движимый чувством долга житель РФ погибнет, исполняя присягу, он несомненно совершит деяние, равносильное жертве.

Ранее Фокус сообщал, что патриарх Кирилл пообещал россиянам вечную жизнь за исполнение воинского долга в Украине, сославшись на священное писание. "Христос воскрес и вы воскреснете", — заверил глава РПЦ российских военнослужащих.

Во время недавней проповеди в Зачатьевском женском монастыре патриарх заявил, что украинский народ не стоит считать врагами. Якобы украинцев пытаются переформатировать и настроить враждебно по отношению к "единой Руси".