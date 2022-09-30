Патріарх Кирило підхопив коронавірус і дотримується постільного режиму, – пресслужба РПЦ

За даними прокремлівського інформагентства, стан Кирила задовільний, він перебуває на самоізоляції. Всі заплановані поїздки відкладено.

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У патріарха Російської православної церкви Кирила (у світі Володимира Гундяєва) виявилася коронавірусна інфекція, він дотримується порад лікарів і дотримується постільного режиму. Усі заплановані заходи за участю глави церкви скасовано. Про це повідомляє "РИА Новости".

За даними прокремлівського інформагентства, стан Кирила задовільний, він перебуває на самоізоляції. Всі заплановані поїздки та зустрічі голові РПЦ довелося відкласти.

Речник РПЦ Володимир Легойда повідомив, що захворювання протікає з вираженими симптомами, тому голова РПЦ перебуває на самоізоляції.

Нагадаємо, що патріарх Кирило запевняє росіян, що смерть в Україні змиває гріхи. За його словами, якщо рухомий почуттям обов'язку житель РФ загине, виконуючи присягу, він безсумнівно вчинить діяння, рівносильне жертві.

Раніше Фокус повідомляв, що патріарх Кирило пообіцяв росіянам вічне життя за виконання військового обов'язку в Україні, пославшись на писання. "Христос воскрес і ви воскреснете", — запевнив голова РПЦ російських військовослужбовців.

Під час нещодавньої проповіді у Зачатівському жіночому монастирі патріарх заявив, що український народ не варто вважати ворогами. Нібито українців намагаються переформатувати та настроїти вороже стосовно "єдиної Русі".