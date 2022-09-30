Ирландская полиция установила личность человека, пытавшегося убить украинскую девочку

Состояние восьмилетней девочки остается критическим, поэтому полиция не может ее расспросить об обстоятельствах нападения.

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Следователи ирландской полиции установили личность подозреваемого в нападении на восьмилетнюю украинку, ожидается, что скоро его арестуют, сообщает Independent.ie.

По данным издания, девочка, получившая 74 ножевых ранения в приюте для беженцев в городе Эннис, расположенном в графстве Клэр, остается в критическом состоянии, поэтому полиция не может ее допросить об обстоятельствах нападения.

Во вторник ребенку сделали экстренную операцию, ее состояние врачи описывают как тяжелое, но стабильное. 46-летняя мать девочки, которую нашли без сознания на месте происшествия, также находится в больнице в тяжелом состоянии, однако медики ожидают, что она выживет.

[ + – ] Полиция ожидает, пока пострадавшие придут в себя, чтобы установить обстоятельства инцидента

В доме, где произошло нападение, живет около 15 украинских беженцев. Утром 27 сентября они услышали шум и попытались попасть в комнату, где жили пострадавшие украинки. но дверь была заперта. Увидев в окно тяжелораненого ребенка, соседи вызвали экстренные службы.

Как ранее сообщалось, нападение на украинку в Клэркасле, пригороде Энниса, произошло 27 сентября, примерно в 8 утра по местному времени. Жизненно важные органы ребенка не задеты, поэтому у нее большие шансы выжить. Врачи ждут результаты токсикологической экспертизы, что выяснить, почему ее мать была без сознания.

Также сообщалось, что полиция собирается допросить мать пострадавшей девочки, как только ее состояние улучшится. Сейчас полицейские пытаются связаться с отцом ребенка, но пока неизвестно, где он находится — в Украине или в Ирландии.

Врачи ожидают результатов токсикологической экспертизы, что выяснить, почему женщина была без сознания.