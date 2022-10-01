Жители Великобритании начали хуже питаться, чтобы экономить энергию — исследование

Родители опасаются, что не смогут прокормить детей после нового повышения тарифов на отопление и электричество.

Related video

В Великобритании семьи сокращают покупки и выбирают продукты худшего качества ради экономии на электропитании. Об этом пишет таблоид The Guardian, ссылаясь на исследование социологической группы YouGov.

Аналитики опросили 4280 человек по заказу благотворительных организаций National Energy Action and Food Foundation. Исследование показало, что 28% британцев, имеющих хотя бы одного ребенка младше 18 лет, перестали разогревать еду и стараются готовить холодные блюда без использования плиты. Таким образом они готовятся к повышению счетов за газ и электричество на фоне отказа от российских энергоресурсов.

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Траст распорядилась сохранить средний счет за электроэнергию на уровне 2500 фунтов стерлингов, выделив на программу более 100 млрд фунтов из госбюджета, но коммунальные тарифы могут оказаться неподъемными для многих семей, ведь уже почти вдвое превышают прошлогодние (1271 фунт стерлингов в среднем). Прибавка составляет почти треть суммы, необходимую малообеспеченным семьям из двух взрослых и двух детей для покупки продуктов в течение года.

Организация National Energy Action подсчитала, что количество британских домохозяйств, которым тяжело оплачивать отопление, увеличится до 6,7 млн по сравнению с 4,5 млн в октябре 2021 года. При этом 67% британских родителей боятся, что из-за повышения тарифов им не хватит денег на покупку еды. Около 50% также обеспокоены, как кризис отразится на здоровье людей.

Исполнительный директор фирмы Адам Скорер подчеркнул: многим жителям Великобритании раньше приходилось выбирать между теплом в доме и нормальной едой, теперь же миллионы лишаются даже такого выбора. Несмотря на поддержку правительства, многие дети будут голодать и мерзнуть из-за подорожания энергоносителей.

Мать-одиночка из графства Кент Доминик Уотерс рассказала СМИ, что вынуждена взять кредит на оплату коммунальных тарифов. Она постоянно боится, не испортятся ли продукты в морозилке из-за внезапного отключения электричества.

"Я живу в большом напряжении, не зная, смогу ли приготовить еду, вскипятить чайник, постирать одежду своей дочери или просто принять душ", — поделилась Доминик Уотерс.

Ранее писали, что супермаркеты Великобритании убирают этикетки со сроками годности с овощей и фруктов. Компания Marks & Spencer рассчитывает таким образом сократить пищевые расходы.

Сообщали также, что европейцы отказываются от горячего душа и уличного освещения ради экономии энергии по мере того, как Россия сокращает поставки газа. Страны ЕС рассчитывают сократить потребление топлива на 15%.