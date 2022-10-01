Жителі Великої Британії почали гірше харчуватися, щоб заощаджувати енергію — дослідження

Батьки побоюються, що не зможуть прогодувати дітей після нового підвищення тарифів на опалення та електрику.

Related video

У Великій Британії сім'ї скорочують покупки й обирають продукти найгіршої якості заради економії на електроживленні. Про це пише таблоїд The Guardian, посилаючись на дослідження соціологічної групи YouGov.

Аналітики опитали 4 280 осіб на замовлення благодійних організацій National Energy Action and Food Foundation. Дослідження показало, що 28% британців, які мають хоча б одну дитину до 18 років, перестали розігрівати їжу і намагаються готувати холодні страви без використання плити. Так, вони готуються до підвищення рахунків за газ та електрику на тлі відмови від російських енергоресурсів.

Нова прем'єр-міністриня Великої Британії Ліз Трасс розпорядилася зберегти середній рахунок за електроенергію на рівні 2 500 фунтів стерлінгів, виділивши на програму понад 100 млрд фунтів із держбюджету, але комунальні тарифи можуть виявитися непідйомними для багатьох сімей, адже вже майже вдвічі перевищують минулорічні (1 271 фунтів стерлінгів у середньому). Надбавка становить майже третину суми, необхідну малозабезпеченим сім'ям із двох дорослих і двох дітей для купівлі продуктів протягом року.

Організація National Energy Action підрахувала, що кількість британських домогосподарств, яким важко оплачувати опалення, збільшиться до 6,7 млн порівняно з 4,5 млн у жовтні 2021 року. При цьому 67% британських батьків бояться, що через підвищення тарифів їм не вистачить грошей на купівлю їжі. Майже 50% також стурбовані, як криза позначиться на здоров'ї людей.

Виконавчий директор фірми Адам Скорер підкреслив: багатьом жителям Великої Британії раніше доводилося вибирати між теплом у будинку та нормальною їжею, тепер мільйони позбавляються навіть такого вибору. Незважаючи на підтримку уряду, багато дітей голодуватимуть і мерзнуть через подорожчання енергоносіїв.

Одинока мати з графства Кент Домінік Вотерс розповіла ЗМІ, що змушена взяти кредит на оплату комунальних тарифів. Вона постійно боїться, чи не зіпсуються продукти в морозилці через несподіване відключення електрики.

"Я живу у великій напрузі, не знаючи, чи зможу приготувати їжу, закип'ятити чайник, випрати одяг своєї дочки або просто прийняти душ", — сказала Домінік Вотерс.

Раніше писали, що супермаркети Великої Британії прибирають етикетки з термінами придатності з овочів і фруктів. Компанія Marks&Spencer розраховує так скоротити харчові витрати.

Повідомляли також, що європейці відмовляються від гарячого душу та вуличного освітлення заради економії енергії у міру того, як Росія скорочує постачання газу. Країни ЄС розраховують скоротити споживання палива на 15%.