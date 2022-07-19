Супермаркети Великої Британії прибирають з продуктів етикетки з термінами придатності (фото)

Магазини Marks & Spencer видалять інформацію "придатний до" з 300 видів фруктів та овочів. Британська компанія Morrisons пропонує перевіряти скисле молоко на запах.

Компанія Marks & Spencer (M&S) з Великої Британії хоче цього тижня прибрати етикетки терміну придатності з 300 видів фруктів та овочів. Про це пише британська газета The Guardian.

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Ритейлер пояснив план бажанням скоротити харчові відходи. Етикеток не буде у 85% свіжих продуктів у супермаркетах.

[ + – ] Marks & Spencer до 2030 року компанія планує скоротити харчові відходи удвічі

M&S збирається запропонувати клієнтам купувати 3 банани, а не цілу зв'язку. До 2030 року компанія планує вдвічі скоротити харчові відходи, а до 2025 — перерозподілити 100% їстівних надлишків продовольства.

[ + – ] M&S рекомендуватиме покупцям купувати 3 банани, а не зв'язку

Директор M&S з харчових технологій Ендрю Клеппен сказав, що супермаркетам треба максимально взяти курс на зменшення обсягу продуктів, що викидаються.

"Для цього варто бути інноваційними й амбітними — прибирати терміни придатності там, де це безпечно, пробувати нові способи продажу та спонукати наших клієнтів проявляти творчий підхід до залишків", — сказав він.

Етикетки "придатні до" — які супермаркети відмовилися від них?

У січні британська компанія Morrisons відмовилася від етикеток із датами виготовлення та просила клієнтів використати "тест на запах", щоб перевіряти придатність до вживання коров'ячого молока.

Найбільша мережа супермаркетів у Великій Британії Tesco оголосила про скасування етикеток про терміни придатності для фруктів та овочів у 2018 році. Німецька мережа Lidl не друкує на продуктах термін придатності.

[ + – ] Tesco скасувала етикетки з термінами придатності для фруктів та овочів у 2018 році

За даними благодійної організації Wrap, що працює у сфері контролю харчових відходів, картопля стала продуктом, що найбільше викидається у Великій Британії. Після неї ідуть хліб і молоко.

Фахівці оцінили, що можна впоратися від 45% глобальних викидів парникових газів, якщо змінити процес виробництва та споживання продуктів харчування.

"Ми закликаємо супермаркети боротися з харчовими відходами, прибирати етикетки з датами зі свіжих продуктів, дозволивши людям ухвалювати власні рішення", — кажуть експерти.

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