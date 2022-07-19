Супермаркеты Великобритании убирают с продуктов этикетки со сроками годности (фото)
Магазины Marks & Spencer удалят информацию "годен до" с 300 видов фруктов и овощей. Британская компания Morrisons предлагает проверять скисшее молоко на запах.
Компания Marks & Spencer (M&S) из Великобритании хочет на этой неделе убрать этикетки срока годности с 300 видов фруктов и овощей. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Ритейлер объяснил план желанием сократить пищевые отходы. Этикеток не будет у 85% свежих продуктов в супермаркетах.
M&S собирается предложить клиентам покупать 3 банана, а не целую связку. К 2030 году компания планирует вдвое сократить пищевые отходы, а к 2025-му – перераспределить 100% съедобных излишков продовольствия.
Директор M&S по пищевым технологиям Эндрю Клэппен сказал, что супермаркетам надо максимально взять курс на уменьшение объема выбрасываемых продуктов.
"Для этого стоит быть инновационными и амбициозными – убирать сроки годности там, где это безопасно, пробовать новые способы продажи и побуждать наших клиентов проявлять творческий подход к остаткам", – сказал он.
Этикетки "годен до" – какие супермаркеты отказались от них?
В январе британская компания Morrisons отказалась от этикеток с датами изготовления и просила клиентов использовать "тест на запах", чтобы проверять пригодность к употреблению коровьего молока.
Крупнейшая сеть супермаркетов в Великобритании Tesco объявила об отмене этикеток о сроках годности для фруктов и овощей в 2018 году. Немецкая сеть Lidl не печатает на продуктах срок годности.
По данным благотворительной организации Wrap, работающей в сфере контроля пищевых отходов, картофель стал самым выбрасываемым продуктом в Великобритании. После него идут хлеб и молоко.
Специалисты оценили, что можно справиться от 45% глобальных выбросов парниковых газов, если изменить процесс производства и потребления продуктов питания.
"Мы призываем супермаркеты бороться с пищевыми отходами, убирать этикетки с датами со свежих продуктов, позволив людям принимать собственные решения", – говорят эксперты.
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