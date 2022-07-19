Супермаркеты Великобритании убирают с продуктов этикетки со сроками годности (фото)

Магазины Marks & Spencer удалят информацию "годен до" с 300 видов фруктов и овощей. Британская компания Morrisons предлагает проверять скисшее молоко на запах.

Компания Marks & Spencer (M&S) из Великобритании хочет на этой неделе убрать этикетки срока годности с 300 видов фруктов и овощей. Об этом пишет британская газета The Guardian.

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Ритейлер объяснил план желанием сократить пищевые отходы. Этикеток не будет у 85% свежих продуктов в супермаркетах.

[ + – ] Marks & Spencer к 2030 году компания планирует сократить пищевые отходы в 2 раза

M&S собирается предложить клиентам покупать 3 банана, а не целую связку. К 2030 году компания планирует вдвое сократить пищевые отходы, а к 2025-му – перераспределить 100% съедобных излишков продовольствия.

[ + – ] M&S будет рекомендовать покупателям покупать 3 банана, а не связку

Директор M&S по пищевым технологиям Эндрю Клэппен сказал, что супермаркетам надо максимально взять курс на уменьшение объема выбрасываемых продуктов.

"Для этого стоит быть инновационными и амбициозными – убирать сроки годности там, где это безопасно, пробовать новые способы продажи и побуждать наших клиентов проявлять творческий подход к остаткам", – сказал он.

Этикетки "годен до" – какие супермаркеты отказались от них?

В январе британская компания Morrisons отказалась от этикеток с датами изготовления и просила клиентов использовать "тест на запах", чтобы проверять пригодность к употреблению коровьего молока.

Крупнейшая сеть супермаркетов в Великобритании Tesco объявила об отмене этикеток о сроках годности для фруктов и овощей в 2018 году. Немецкая сеть Lidl не печатает на продуктах срок годности.

[ + – ] Tesco отменила этикетки со сроками годности для фруктов и овощей в 2018 году

По данным благотворительной организации Wrap, работающей в сфере контроля пищевых отходов, картофель стал самым выбрасываемым продуктом в Великобритании. После него идут хлеб и молоко.

Специалисты оценили, что можно справиться от 45% глобальных выбросов парниковых газов, если изменить процесс производства и потребления продуктов питания.

"Мы призываем супермаркеты бороться с пищевыми отходами, убирать этикетки с датами со свежих продуктов, позволив людям принимать собственные решения", – говорят эксперты.

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