Смертельный футбол: в Индонезии в результате беспорядков на стадионе погибли 129 человек (видео)
По данным полиции, еще 300 человек получили ранения в результате давки, которая возникала после того, как полиция применила слезоточивый газ.
В воскресенье, 2 октября, в Индонезии, на острове Ява, в городе Маланг, после матча местных футбольных команд "Арема" и "Персебая Сурабая" произошли беспорядки, которые, предположительно, устроили болельщики первой. "Арема" проиграла со счетом 2:3, и фанаты команды были крайне недовольны поражением. Полиция применила слезоточивый газ, после того, как болельщики выбежали на поле. В результате возникшей давки, погибли не менее 129 человек, еще 300 человек получили ранения, пишет AP.
Изначально стало известно о том, что на стадионе в результате потасовки между фанатами и стычек с полицией погибли 34 человека, из них двое полицейских. Многие погибли в давке, когда толпа бегжала к выходам, а некоторые задохнулись от газа.
Позже выяснилось, что в результате беспорядков на футбольном стадионе в Индонезии общее число погибших составило — 129 человек, среди них был 5-летний ребенок. Согласно заявлению местных властей, на стадион, рассчитанный на 38 тысяч человек, пришло 42 тысячи болельщиков. Число погибших может возрасти, так как многие из пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Местные СМИ сообщают, что драка между болельщиками началась после проигрыша одной из команд, когда тысячи фанатов ринулись на поле. Очевидцы утверждают, что их было не меньше 3 тысяч.
Правительство Индонезии уже пообещало расследовать обстоятельства случившегося.
"Мы сожалеем об этом инциденте, который вредит нашему футболу сейчас, когда люди могут прийти и посмотреть матч вживую. Мы проведем расследование и все обсудим, и, возможно, вновь запретим проведение матчей с болельщиками на трибунах", — сказал министр спорта и молодежи Индонезии Зайнудин Амали.
Во время матче индонезийского футбольного чемпионата нередко случаются потасовки между фанатами. Из-за недавнего случая на острове Ява все матчи приостановили на неделю.
Крупнейшая из известных трагедией на футбольных стадионах произошла в 1989 году в британском Шеффилде. Во время давки на трибунах "Хиллсборо" погибли 97 человек, еще 766 получили повреждения различной тяжести. В 2012 году в египетском городе Порт-Саид в столкновении между фанатами на стадионе погибли 74 человека.
Напомним, что во Франции футбольные фанаты выбежали на поле и подрались с игроками во время матча.
Ранее Фокус сообщал, что в фанаты в Боснии напали на арбитров и сожгли машину одного из них.