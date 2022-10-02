Смертельный футбол: в Индонезии в результате беспорядков на стадионе погибли 129 человек (видео)

По данным полиции, еще 300 человек получили ранения в результате давки, которая возникала после того, как полиция применила слезоточивый газ.

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В воскресенье, 2 октября, в Индонезии, на острове Ява, в городе Маланг, после матча местных футбольных команд "Арема" и "Персебая Сурабая" произошли беспорядки, которые, предположительно, устроили болельщики первой. "Арема" проиграла со счетом 2:3, и фанаты команды были крайне недовольны поражением. Полиция применила слезоточивый газ, после того, как болельщики выбежали на поле. В результате возникшей давки, погибли не менее 129 человек, еще 300 человек получили ранения, пишет AP.

Изначально стало известно о том, что на стадионе в результате потасовки между фанатами и стычек с полицией погибли 34 человека, из них двое полицейских. Многие погибли в давке, когда толпа бегжала к выходам, а некоторые задохнулись от газа.

[ + – ] Изначально стало известно о том, что на стадионе в результате потасовки между собой и стычек с полицией погибли 34 человека, их них двое были полицейскими. Многих людей затоптала бегущая к выходам со стадиона толпа, а некоторые задохнулись от газа Фото: The Guardian

Позже выяснилось, что в результате беспорядков на футбольном стадионе в Индонезии общее число погибших составило — 129 человек, среди них был 5-летний ребенок. Согласно заявлению местных властей, на стадион, рассчитанный на 38 тысяч человек, пришло 42 тысячи болельщиков. Число погибших может возрасти, так как многие из пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

[ + – ] По словам правоохранителей, чтобы усмирить фанатов на трибунах, пришлось применить слезоточивый газ.

Местные СМИ сообщают, что драка между болельщиками началась после проигрыша одной из команд, когда тысячи фанатов ринулись на поле. Очевидцы утверждают, что их было не меньше 3 тысяч.

Правительство Индонезии уже пообещало расследовать обстоятельства случившегося.

"Мы сожалеем об этом инциденте, который вредит нашему футболу сейчас, когда люди могут прийти и посмотреть матч вживую. Мы проведем расследование и все обсудим, и, возможно, вновь запретим проведение матчей с болельщиками на трибунах", — сказал министр спорта и молодежи Индонезии Зайнудин Амали.

[ + – ] Столкновения между футбольными болельщиками — давняя проблема в Индонезии.

Во время матче индонезийского футбольного чемпионата нередко случаются потасовки между фанатами. Из-за недавнего случая на острове Ява все матчи приостановили на неделю.

Крупнейшая из известных трагедией на футбольных стадионах произошла в 1989 году в британском Шеффилде. Во время давки на трибунах "Хиллсборо" погибли 97 человек, еще 766 получили повреждения различной тяжести. В 2012 году в египетском городе Порт-Саид в столкновении между фанатами на стадионе погибли 74 человека.

Напомним, что во Франции футбольные фанаты выбежали на поле и подрались с игроками во время матча.

Ранее Фокус сообщал, что в фанаты в Боснии напали на арбитров и сожгли машину одного из них.