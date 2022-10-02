Смертельний футбол: в Індонезії внаслідок заворушень на стадіоні загинули 129 людей (відео)

Згідно з повідомленнями місцевої поліції, ще 300 осіб отримали поранення внаслідок тисняви, яка виникла після застосування поліцейськими сльозогінного газу.

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В Індонезії, на острові Ява, в місті Маланг, після матчу місцевих футбольних команд "Арема" та "Персебая Сурабая" сталися заворушення, які, ймовірно, влаштували вболівальники першої. "Арема" програла з рахунком 2:3, і фанати команди були вкрай незадоволені поразкою. Поліція застосувала сльозогінний газ після того, як уболівальники вибігли на поле. Внаслідок тисняви, загинули не менш як 129 людей, ще 300 осіб отримали поранення, пише AP.

Заворушення на стадіоні в Індонезії сталися після матчу в неділю, 2 жовтня. За словами представників поліції, щоб утихомирити фанатів на трибунах, поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ, що призвело до тисняви, коли люди, які прийшли на стадіон, намагалися втекти.

Спочатку стало відомо про те, що на стадіоні внаслідок бійки між фанатами і сутичок з поліцією загинули 34 людини, з них двоє поліцейських. Багато хто загинув у тисняві, коли натовп біг до виходів, а дехто задихнувся від газу.

[ + – ] Спочатку стало відомо про те, що на стадіоні внаслідок бійки між собою і сутичок з поліцією загинули 34 людини, з них двоє були поліцейськими. Багатьох людей затоптав натовп, що біжить до виходів зі стадіону, а деякі задихнулися від газу Фото: The Guardian

Пізніше з'ясувалося, що внаслідок заворушень на футбольному стадіоні в Індонезії загальна кількість загиблих становила 129 осіб, серед них була 5-річна дитина. Згідно з заявою місцевої влади, на стадіон, розрахований на 38 тисяч осіб, прийшло 42 тисячі вболівальників. Число загиблих може зрости, оскільки багато постраждалих перебувають у лікарні в тяжкому стані.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що бійка між уболівальниками розпочалася після програшу однієї з команд, коли тисячі фанів кинулися на поле. Очевидці стверджують, що їх було не менш як 3 тисячі.

Уряд Індонезії вже пообіцяв розслідувати обставини того, що сталося.

"Ми шкодуємо про цей інцидент, який шкодить нашому футболу зараз, коли люди можуть прийти і подивитися матч наживо. Ми проведемо розслідування і все обговоримо, та, можливо, знову заборонимо проведення матчів з уболівальниками на трибунах", — сказав міністр спорту та молоді Індонезії Зайнудін Амалі.

Зіткнення між футбольними вболівальниками — давня проблема в Індонезії. Між командами-суперниками нерідко трапляються сутички. Через матч, що відбувся на острові Ява, чемпіонати призупинили на тиждень.

Щодо інших відомих катастроф, що сталися на футбольних стадіонах, то 1989 року в Шеффілді, Великобританія, внаслідок тисняви на трибунах загинули 97 людей. А у 2012 році в Єгипті, у місті Порт-Саїд, на стадіоні внаслідок зіткнень між уболівальниками загинули 74 особи.

Нагадаємо, що у Франції футбольні фанати вибігли на поле і побилися з гравцями під час матчу.

Раніше Фокус повідомляв, що у фанати у Боснії напали на арбітрів та спалили машину одного з них.