Российские власти в 2006 году купили через офшорную компанию апартаменты в центре столицы Великобритании. Автором этой схемы стала банкир, которую уволили из Европейского банка реконструкции и развития за получение взятки.

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Президент России Владимир Путин может заработать сотни миллионов фунтов стерлингов на аренде квартир в роскошном жилом комплексе в элитном районе Лондона. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на документы земельного кадастра.

Российские власти обустраивают 255 квартир в Кенсингтоне, районе в западной части центра Лондона, которые были куплены в 2006 году за 8 миллионов фунтов через офшорную компанию. Прибыль от их аренды пойдет на ремонт Кремля, отметили журналисты.

Документы показывают, что министерство иностранных дел и государственный банк России купили землю под застройку по адресу 245 Warwick Road, Kensington.

[ + – ] В других частях центра Лондона Кремль владеет минимум 12 квартирами и домами

Как указывает издание, Кремль может превратить вложения в сотни миллионов фунтов. В других частях центра Лондона Кремль владеет минимум 12 квартирами и домами. Общий портфель оценивается в 100 миллионов фунтов.

Посольство России не ответило на просьбу о комментарии. Новость о том, что Москва наживается на спекуляциях недвижимостью в Великобритании неизбежно вызовет тревогу, отметил таблоид.

Схемы Кремля с недвижимостью в Лондоне возглавил опытный коррупционер

Минфин Великобритании выявил московского банкира, который разрабатывал схемы Кремля с недвижимостью в Лондоне. Это Елена Котова, которая фигурирует в заявках на планирование.

[ + – ] Елену Котову признали виновной в получении 1 млн фунтов стерлингов

Котова потеряла работу в Европейском банке реконструкции и развития, поскольку в 2014 году ее признали виновной в получении 1 млн фунтов взятки в Москве.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании пришло к выводу, что Котова вымогала взятки, чтобы дать зеленый свет проектам ЕБРР с 2005 по 2011 год.

Ее лондонская квартира за 1,5 миллиона фунтов и 230 000 фунтов стерлингов наличными были конфискованы, женщина считает себя невиновной.

По данным СМИ, окружение Путина владеет активами как минимум на 4,5 млрд долларов. Группа приближенных к Путину сформировалась еще во время его работы в мэрии Петербурга в 90-х годах.

Фокус ранее писал, что возможная любовница Владимира Путина Светлана Кривоногих сдает квартиру в Петербурге за 700 тысяч рублей в месяц. В апартаментах есть 3 спальни и 5 ванных.