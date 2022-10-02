Путін багатіє на квартирах: Кремль скупив 255 квартир в елітному районі Лондона, – ЗМІ

Російська влада у 2006 році купила через офшорну компанію апартаменти в центрі столиці Великобританії. Автором цієї схеми стала банкір, яку звільнили з Європейського банку реконструкції та розвитку за одержання хабаря.

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Президент Росії Володимир Путін може заробити сотні мільйонів фунтів стерлінгів на оренді квартир у розкішному житловому комплексі у елітному районі Лондона. Про це пише британський таблоїд Daily Mail із посиланням на документи земельного кадастру.

Російська влада облаштує 255 квартир у Кенсінгтоні, районі в західній частині центру Лондона, куплені у 2006 році за 8 мільйонів фунтів через офшорну компанію. Прибуток від оренди піде на ремонт Кремля, наголосили журналісти.

Документи показують, що міністерство закордонних справ та державний банк Росії купили землю під забудову за адресою 245 Warwick Road, Kensington.

[ + – ] В інших частинах центру Лондона Кремль володіє щонайменше 12 квартирами та будинками

Як зазначає видання, Кремль може перетворити вкладення в сотні мільйонів фунтів. В інших частинах центру Лондона Кремль володіє щонайменше 12 квартирами та будинками. Загальний портфель оцінюється у 100 мільйонів фунтів.

Посольство Росії не відповіло на прохання про коментар. Новина про те, що Москва наживається на спекуляціях нерухомістю у Великій Британії неодмінно викликає тривогу, зазначив таблоїд.

Схеми Кремля з нерухомістю у Лондоні очолив досвідчений корупціонер

Мінфін Великобританії виявив московського банкіра, який розробляв схеми Кремля з нерухомістю у Лондоні. Це Олена Котова, яка фігурує у заявках на планування.

[ + – ] Олену Котову визнали винною в отриманні 1 млн фунтів стерлінгів

Котова втратила роботу в Європейському банку реконструкції та розвитку, оскільки у 2014 році її визнали винною в отриманні 1 млн фунтів хабаря у Москві.

Національне агентство боротьби зі злочинністю Великобританії зробило висновок, що Котова вимагала хабарі за зелене світло проєктам ЄБРР з 2005 по 2011 рік.

Її лондонська квартира за 1,5 мільйона фунтів та 230 000 фунтів стерлінгів готівкою конфісковані, жінка вважає себе невинною.

За даними ЗМІ, оточення Путіна володіє активами щонайменше на 4,5 млрд доларів. Група наближених до Путіна сформувалася ще під час його роботи у мерії Петербурга у 90-х роках.

Фокус раніше писав, що можлива коханка Володимира Путіна Світлана Кривоногих здає квартиру у Петербурзі за 700 тисяч рублів на місяць. В апартаментах є 3 спальні та 5 ванних кімнат.