Лизинговая компания AerCap хочет получить $3,5 миллиарда за украденные Россией самолеты

Из-за российского правительства компания потеряла 116 самолетов и 23 запасных авиадвигателя, которые перед вторжением в Украину взяли в аренду россияне.

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Базирующаяся в Ирландии крупнейшая лизинговая компания мира AerCap заявила, что имеет право на компенсацию в связи с потерей 116 самолетов и 23 запасных авиадвигателей, которые компания не смогла забрать у российских операторов, пишет Financial Times.

Поэтому компания решила судиться со страховщиками, требуя выплатить $3,5 млрд за потерю принадлежащих ей самолетов.

Издание напоминает, что AerCap с 25 февраля требует вернуть самолеты и двигатели, которые российские авиакомпании взяли в аренду еще до начала российского вторжения в Украину. Теперь за этим судебным процессом, который скорее всего пройдет уже в 2023 году, будут пристально следить другие лизинговые компании. Они тоже намерены подать аналогичные иски.

В судебном иске Aercap говорится, что после введения Евросоюзом санкций против России, компания заявила российским авиакомпаниям о прекращении аренды, и попросила их вернуть самолеты. Вместо этого операторы перерегистрировали самолеты в России и продолжили их использовать. Министр транспорта России Виталий Савельев сослался на указ, разрешающий конфисковать 1140 находящихся на территории РФ самолетов, которые принадлежат иностранцам.

Юристы ожидают "волну" аналогичных исков

В соответствии с политикой AerCap различные риски, такие как обычное повреждение самолета, военный ущерб и ущерб пассажирам и грузу, покрываются отдельными группами страховщиков. Группа во главе с американской AIG обеспечивает страхование самолета от всех рисков, за исключением военных. Другая группа, возглавляемая Lloyd’s of London, занимается рисками, связанными с войной.

"Неправомерно и в нарушение политики страховщики первой секции не выплатили страхователям сумму или какую-либо ее часть", — говорится в иске AerCap.

Страховщики при этом подчеркивают, что самолеты нельзя считать потерянными, так как они существуют физически. В AIG утверждают, что решение россиян конфисковать самолеты было политическим, это обстоятельство выводит их за рамки предоставляемого компанией страхового покрытия.

Страховщики военных рисков настаивают на том, что, даже если суд решит, что конфискация была частью события, охватываемого их полисами, они будут нести ответственность только в случае уничтожения самолета.

Ограничения на страхование от военных рисков означают, что по факту AerCap может получить лишь $1,2 млрд вместо $3,48 млрд, которіе компания требует по страховым полисам от всех рисков.

[ + – ] Большинство самолетов, находящихся в парке российских авиакомпаний, были взяты в аренду Фото: ТАСС

Партнер юридической фирмы Reed Smith Марк Принг, специализирующийся на вопросах страхования считает, что в ближайшие месяцы стоит ожидать "волну" страховых претензий по активам, застрявшим в России.

"Страховые последствия продолжающейся войны в Украине только начались", — сказал он.

Напомним, летом министр Савельев заявил, что за рубежом под арестом находятся 77 самолетов российских авиакомпаний. Часть из них попала под арест из-за требований лизингодателей остальные арестованы в связи с закрытием неба во многих странах для российских бортов.

Также сообщалось, что российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти. Это позволит россиянам отремонтировать другие самолеты иностранного производства, детали к которым они не могут получить из-за санкций. В Кремле считают, что это даст возможность держать самолеты в рабочем состоянии как минимум до 2025 года.