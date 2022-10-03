Лізингова компанія AerCap хоче отримати $3,5 мільярда за вкрадені Росією літаки

Через російський уряд компанія втратила 116 літаків і 23 запасні авіадвигуни, які перед вторгненням в Україну взяли в оренду росіяни.

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Найбільша лізингова компанія світу AerCap, що базується в Ірландії, заявила, що має право на компенсацію у зв'язку з втратою 116 літаків і 23 запасних авіадвигунів, які компанія не змогла забрати у російських операторів, пише Financial Times.

Тому компанія вирішила позиватися зі страховиками, вимагаючи виплатити $3,5 млрд за втрату літаків, що їй належать.

Видання нагадує, що AerCap із 25 лютого вимагає повернути літаки та двигуни, які російські авіакомпанії взяли в оренду ще до початку російського вторгнення в Україну. Тепер за цим судовим процесом, який, швидше за все, пройде вже 2023 року, уважно стежитимуть інші лізингові компанії. Вони також мають намір подати аналогічні позови.

У судовому позові Aercap говориться, що після введення Євросоюзом санкцій проти Росії компанія заявила російським авіакомпаніям про припинення оренди, і попросила їх повернути літаки. Натомість оператори перереєстрували літаки в Росії та продовжили їх використовувати. Міністр транспорту Росії Віталій Савельєв послався на указ, що дозволяє конфіскувати 1140 літаків, що знаходяться на території РФ, які належать іноземцям.

Юристи чекають на "хвилю" аналогічних позовів

Відповідно до політики AerCap різні ризики, такі як звичайне пошкодження літака, воєнні збитки та збитки пасажирам та вантажу, покриваються окремими групами страховиків. Група на чолі з американською AIG забезпечує страхування літака від усіх ризиків, крім воєнних. Інша група, яку очолює Lloyd's of London, займається ризиками, пов'язаними з війною.

"Неправомірно і порушуючи політику страховики першої секції не виплатили страхувальникам суму або якусь її частину", — йдеться в позові AerCap.

Страховики при цьому наголошують, що літаки не можна вважати загубленими, оскільки вони існують фізично. У AIG стверджують, що рішення росіян конфіскувати літаки було політичним, ця обставина виводить їх за межі страхового покриття, що надається компанією.

Страховики воєнних ризиків наполягають на тому, що навіть якщо суд вирішить, що конфіскація була частиною події, що їх охоплюють поліси, вони будуть нести відповідальність тільки у разі знищення літака.

Обмеження на страхування від воєнних ризиків означають, що за фактом AerCap може отримати лише $1,2 млрд замість $3,48 млрд, які компанія вимагає від страхових полісів від усіх ризиків.

[ + – ] Більшість літаків, що перебувають у парку російських авіакомпаній, було взято в оренду Фото: ТАСС

Партнер юридичної фірми Reed Smith Марк Прінг, який спеціалізується на питаннях страхування, вважає, що найближчими місяцями варто очікувати "хвилю" страхових претензій щодо активів, що застрягли в Росії.

"Страхові наслідки війни, що триває, в Україні тільки почалися", — сказав він.

Нагадаємо, влітку міністр Савельєв заявив, що за кордоном під арештом перебувають 77 літаків російських авіакомпаній. Частина з них потрапила під арешт через вимоги лізингодавців, решту заарештовано у зв'язку із закриттям неба в багатьох країнах для російських бортів.

Також повідомлялося, що російські авіакомпанії почали розбирати літаки на запчастини. Це дозволить росіянам відремонтувати інші літаки іноземного виробництва, деталі яких вони не можуть отримати через санкції. У Кремлі вважають, що це дасть змогу тримати літаки у робочому стані як мінімум до 2025 року.