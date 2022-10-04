Послы ЕС не договорились о новых санкциях против России, — СМИ

Несколько стран, по данным журналистов, выступили против введения предельной цены на нефть, поставляемую из РФ.

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В понедельник, 3 октября, послы стран Европейского Союза не смогли согласовать новые санкции против России в ответ на вторжение в Украину и аннексию территорий. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По словам корреспондента, речь идет о восьмом пакете санкций, который Евросоюз планировал ввести в отношении Российской Федерации.

Рикард Йозвяк подчеркнул, что во вторник, 4 октября, послы стран ЕС соберутся снова и обсудят очередные ограничения против Кремля. В рамках новых санкций в отношении России, как отмечает журналист, Брюссель может также ввести предельную цену на российскую нефть.

"Встреча послов ЕС закончилась. Пока нет договоренности по новому пакету санкций против России. Завтра (4 октября — ред.) они соберутся снова с целью договориться, в том числе о предельной цене на нефть", — добавил Йозвяк в своем Twitter, комментируя заседание послов стран Евросоюза.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, утверждает, что европейские дипломаты были близки к договоренности относительного восьмого пакета санкций против РФ. Главной заминкой, по словам журналистов, остается согласование предельной цены на российскую нефть. Во время обсуждения некоторые страны ЕС выразили обеспокоенность из-за подобных санкций и предложили союзникам исключить их из нового пакета санкций.

"Греция, Кипр и Мальта, которые имеют крупную судоходную отрасль, выразили обеспокоенность по поводу ограничений на транспортировку российской нефти. Они настаивают на исключениях в пакете. Венгрия также была препятствием в обсуждениях. Решения о санкциях в ЕС требуют единогласия, что дает каждой стране право вето", — говорится в материале Bloomberg.

Отметим, что в конце сентября США ввели новые санкции против России в ответ на проведение незаконных референдумов и аннексию украинских территорий.

Также сообщалось, что Россию в рамках международных санкций исключили из совета Международной организации гражданской авиации ICAO.