Посли ЄС не домовилися про нові санкції проти Росії, — ЗМІ

Декілька країн, за даними журналістів, виступили проти запровадження граничної ціни на нафту, що постачається з РФ.

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У понеділок, 3 жовтня, посли країн Європейського Союзу не змогли погодити нові санкції проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну та анексію територій. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.

За словами кореспондента, йдеться про восьмий пакет санкцій, який Євросоюз планував запровадити щодо Російської Федерації.

Рікард Юзвяк наголосив, що у вівторок, 4 жовтня, посли країн ЄС зберуться знову та обговорять чергові обмеження проти Кремля. У межах нових санкцій щодо Росії, як зазначає журналіст, Брюссель може також запровадити граничну ціну на російську нафту.

"Зустріч послів ЄС закінчилася. Поки немає домовленості щодо нового пакета санкцій проти Росії. Завтра (4 жовтня — ред.) вони зберуться знову з метою домовитися, зокрема про граничну ціну на нафту", — додав Юзвяк у своєму Twitter, коментуючи засідання послів країн Євросоюзу.

Агентство Bloomberg, зі свого боку, стверджує, що європейські дипломати були близькі до домовленості щодо восьмого пакета санкцій проти РФ. Головною затримкою, за словами журналістів, залишається узгодження граничної ціни на російську нафту. Під час обговорення деякі країни ЄС висловили стурбованість через такі санкції та запропонували союзникам виключити їх з нового пакета санкцій.

"Греція, Кіпр і Мальта, які мають велику судноплавну галузь, висловили стурбованість щодо обмежень на транспортування російської нафти. Вони наполягають на винятках у пакеті. Угорщина також була перешкодою в обговореннях. Рішення про санкції в ЄС вимагають одностайності, що дає кожній країні право вето", — йдеться у матеріалі Bloomberg.

Зазначимо, що наприкінці вересня США запровадили нові санкції проти Росії у відповідь на проведення незаконних референдумів та анексію українських територій.

Також повідомлялося, що Росію в рамках міжнародних санкцій виключили із ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO.