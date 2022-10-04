"Поток большой": многие украинцы пытаются выехать из РФ в Эстонию, — губернатор

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в на границе с Эстонией развернули мобильные военкоматы, чтобы проверять мужчин призывного возраста.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что на границе РФ и Эстонии сложное положение. Среди тех, кто выезжает, много граждан Украины — поток людей очень большой, поэтому усилены меры контроля и проводятся "соответствующие проверки", написал чиновник в своем Telegram-канале.

Пограничная служба, МЧС и местные администрации усилили смены на границе и развернули мобильные военкоматы, потому что пытаются выехать граждане России призывного возраста.

По его словам, поток людей значительный — люди разные, в т.ч. те, кто пытается вывести валюту сверх нормы и предметы старины и запрещенные товары.

Он также отметил, что обеспечены санитарные условия, проведена работа с руководством заправок и кафе.

Планирующим выезд за границу РФ, губернатор порекомендовал выбирать наименее загруженные маршруты.

Премьер-министр Эстонии назвала "референдумы" на оккупированных территориях геноцидом украинского народа. По мнению Каи Каллас, псевдореферендумы служат инструментами, с помощью которых РФ стирает украинский народ и его идентичность.

Ранее Фокус сообщал, что Чехия и Эстония отказались пускать россиян, бегущих от мобилизации. В МИДе этих стран заявили, что решение Путина выдавать повестки населению не может считаться основанием для убежища. Вместе с тем, в течение дня более 6400 россиян въехали в Финляндию. Автомобильные очереди на пограничных переходах с Финляндией тянутся на 300-400 метров.