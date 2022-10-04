"Потік великий": багато українців намагаються виїхати з РФ до Естонії, — губернатор

За словами губернатора Псковської області Михайла Ведерникова, на кордоні з Естонією розгорнули мобільні військкомати, щоб перевіряти чоловіків призовного віку.

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Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив, що на кордоні РФ та Естонії складна ситуація. Серед тих, хто виїжджає, багато громадян України — потік людей дуже великий, тому посилено заходи контролю та проводяться "відповідні перевірки", написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

Прикордонна служба, МНС та місцеві адміністрації посилили зміни на кордоні та розгорнули мобільні військкомати, бо намагаються виїхати громадяни Росії призовного віку.

За його словами, потік людей значний — люди різні, зокрема ті, хто намагається вивести валюту понад норму та предмети старовини та заборонені товари.

Він також зазначив, що забезпечені санітарні умови, проведено роботу з керівництвом заправок та кафе.

Тим, хто планує виїзд за кордон РФ, губернатор порадив обирати найменш завантажені маршрути.

Прем'єр-міністр Естонії назвала "референдуми" на окупованих територіях геноцидом українського народу. На думку Каї Каллас, псевдореферендуми є інструментами, за допомогою яких РФ стирає український народ і його ідентичність.

Раніше Фокус повідомляв, що Чехія та Естонія відмовилися пускати росіян, які біжать від мобілізації. У МЗС цих країн заявили, що рішення Путіна видавати повістки населенню не може вважатися підставою для притулку. Водночас протягом дня понад 6400 росіян в'їхали до Фінляндії. Автомобільні черги на прикордонних переходах із Фінляндією тягнуться на 300-400 метрів.