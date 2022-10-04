Британец, который жестоко убил свою жену из-за романа с няней, смог избежать наказания (фото)
40-летний британец Александр Кларк, который задушил свою жену Никсианн Даунс-Кларк после того, как она узнала о его романе с 17-летней няней, смог избежать 67-летнего срока заключения в тюрьме благодаря лазейке в законодательстве.
Как пишет британский таблоид The Sun, 40-летний Александр Кларк избил и задушил свою супругу Никсианн Даунз-Клак, когда она узнала, что он спит с их несовершеннолетней няней. Затем любовники похоронили ее тело в чемодане в неглубокой могиле на карибском острове Гренада.
Кларк был пойман и заключен в тюрьму в 2016 году на срок в 67 лет, однако теперь вышел на свободу после того, как его адвокат заявил, что потеря судебного компьютера со стенограммой его судебного разбирательства лишила его возможности подать апелляцию.
Родственники убитой возмущены такими действиями британских властей.
"Как они могли освободить его по такой незначительно формальности, когда было доказано, что он виновен в таком ужасном преступлении и явно представляет опасность для общества", — заявила тетя убитой Ким Шмыглевска.
27-летняя Никсианн познакомилась с Кларком в Англии, позже они переехали на остров Гренада, и у них родилась дочь, которой сейчас восемь лет. Он убил свою жену в июне 2014 года, когда она узнала о его романе с няней и рассказала ему об этом.
Решение об освобождении Кларка было принято 20 сентября, когда суд признал, что убийство было непреднамеренным и постановил, что он отсидел достаточное количество тюремного срока.
Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании чихуахуа едва не убил свою хозяйку, когда у собаки по кличке Белль неожиданно случился приступ сильной диареи и часть фекалий попали в рот его хозяйке Аманде Хоммо, пока она спала.
Фокус ранее информировал, что 24-летнего канадского актера Райана Грентема, звезду сериалов "Ривердейл" и "Сверхъестественное", приговорили к пожизненному заключению за убийство матери. Также он намерен убить премьер-министра Канады Джастина Трюдо.