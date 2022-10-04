Британец, который жестоко убил свою жену из-за романа с няней, смог избежать наказания (фото)

40-летний британец Александр Кларк, который задушил свою жену Никсианн Даунс-Кларк после того, как она узнала о его романе с 17-летней няней, смог избежать 67-летнего срока заключения в тюрьме благодаря лазейке в законодательстве.

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Как пишет британский таблоид The Sun, 40-летний Александр Кларк избил и задушил свою супругу Никсианн Даунз-Клак, когда она узнала, что он спит с их несовершеннолетней няней. Затем любовники похоронили ее тело в чемодане в неглубокой могиле на карибском острове Гренада.

[ + – ] 17-летняя любовница британца Александра Кларка

Кларк был пойман и заключен в тюрьму в 2016 году на срок в 67 лет, однако теперь вышел на свободу после того, как его адвокат заявил, что потеря судебного компьютера со стенограммой его судебного разбирательства лишила его возможности подать апелляцию.

[ + – ] Место захоронения Никсианн Даунз-Клак

Родственники убитой возмущены такими действиями британских властей.

"Как они могли освободить его по такой незначительно формальности, когда было доказано, что он виновен в таком ужасном преступлении и явно представляет опасность для общества", — заявила тетя убитой Ким Шмыглевска.

27-летняя Никсианн познакомилась с Кларком в Англии, позже они переехали на остров Гренада, и у них родилась дочь, которой сейчас восемь лет. Он убил свою жену в июне 2014 года, когда она узнала о его романе с няней и рассказала ему об этом.

Решение об освобождении Кларка было принято 20 сентября, когда суд признал, что убийство было непреднамеренным и постановил, что он отсидел достаточное количество тюремного срока.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании чихуахуа едва не убил свою хозяйку, когда у собаки по кличке Белль неожиданно случился приступ сильной диареи и часть фекалий попали в рот его хозяйке Аманде Хоммо, пока она спала.

Фокус ранее информировал, что 24-летнего канадского актера Райана Грентема, звезду сериалов "Ривердейл" и "Сверхъестественное", приговорили к пожизненному заключению за убийство матери. Также он намерен убить премьер-министра Канады Джастина Трюдо.