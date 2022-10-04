Британець, який жорстоко вбив свою дружину через роман із нянею, зміг уникнути покарання (фото)

40-річний британець Александр Кларк, який задушив свою дружину Ніксіан Даунс-Кларк після того, як вона дізналася про його роман з 17-річною нянею, зміг уникнути 67-річного терміну ув'язнення у в'язниці завдяки лазівці в законодавстві.

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Як пише британський таблоїд The Sun, 40-річний Александр Кларк побив і задушив свою дружину Ніксіан Даунз-Клак, коли вона дізналася, що він спить з їхньою неповнолітньою нянею. Потім коханці поховали її тіло у валізі в неглибокій могилі на карибському острові Гренада.

[ + – ] 17-річна коханка британця Александра Кларка

Кларк спійманий і ув'язнений у 2016 році на термін 67 років, проте тепер вийшов на волю після того, як його адвокат заявив, що втрата судового комп'ютера зі стенограмою його судового розгляду позбавила його можливості подати апеляцію.

[ + – ] Місце поховання Ніксіан Даунз-Клак

Родичі вбитої обурені такими діями британської влади.

"Як вони могли звільнити його за такою незначною формальністю, коли доведено, що він винен у такому жахливому злочині і явно становить небезпеку для суспільства", — заявила тітка вбитої Кім Шмиглевська.

27-річна Ніксіан познайомилася з Кларком в Англії, пізніше вони переїхали на острів Гренада, і в них народилася дочка, якій зараз вісім років. Він убив свою дружину в червні 2014 року, коли вона дізналася про його роман із нянею і розповіла йому про це.

Рішення про звільнення Кларка ухвалено 20 вересня, коли суд визнав, що вбивство було ненавмисним і ухвалив, що він відсидів достатню кількість тюремного терміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Великій Британії чихуахуа ледь не вбив свою господиню, коли у собаки на прізвисько Белль несподівано стався напад сильної діареї і частина фекалій потрапили в рот його господині Аманді Хоммо, поки вона спала.

Фокус раніше інформував, що 24-річного канадського актора Раяна Грентема, зірку серіалів "Рівердейл" та "Надприродне", засудили до довічного ув'язнення за вбивство матері. Також він має намір вбити прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.