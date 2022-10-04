В Болгарии прогремел взрыв на крупном оружейном заводе: погибли люди (видео)

Сила взрыва была настолько велика, что здание одного из цехов полностью разрушилось. Погиб 55-летний рабочий, еще двух женщин до сих пор ищут.

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В болгарском городе Казанлык прогремел взрыв на заводе крупного производителя огнестрельного оружия и боеприпасов "Арсенал". Об этом сообщило болгарское национальное телевидение (БНТ).

Взрыв унес жизнь 55-летнего мужчины — одного из рабочих завода. Пострадала 43-летняя женщина, которая была возле места происшествия. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и доставили в больницу Софии в тяжелом состоянии.

Две женщины 53 и 43 лет до сих пор не найдены после взрыва. С большой долей вероятности, они не выжили. Их тела могут находиться под обламками здания, отметили журналисты.

[ + – ] Взрыв на заводе "Арсенал" произошел около 11:00

Взрыв произошел около 11:00 по местному времени. Правоохранители допросили начальника смены. Апелляционный прокурор города Пловдив Тодор Деянов в общении с прессой предположил, что взрыв случился из-за нарушения технологических правил по охране труда.

"Вероятно, это человеческий фактор. Это рискованное производство, если бы были соблюдены все технологические требования, этого бы не произошло", — согласился с Деяновым районный прокурор Дичо Атанасов.

Тодор Деянов уточнил, что в цехе производили продукцию со звуковыми и световыми эффектами. Речь идет не о товарах для боевых целей, а о фейерверках. В соседних домах из-за взрыва разбились окна. У "Арсенала" на данный момент оснований для остановки работы нет.

Опасность второго взрыва на заводе "Арсенал"

Сила взрыва была настолько велика, что цех был полностью разрушен, дополняет болгарское издание БНР.

[ + – ] Взрыв полностью разрушил один из цехов завода"Арсенал"

Спасательные работы осложняются опасностью второго взрыва. Возбуждено досудебное производство по факту несчастного случая на производстве со смертельным исходом, уточнили прокуроры.

Сразу после происшествия на предприятие немедленно отправлены 2 бригады пожарных, сотрудников ведомственной пожарной части и медиков.

Напомним, что в конце июля в болгарском городе Карнобат произошел взрыв на оружейном складе предпринимателя Емельяна Гебрева. Детонация боеприпасов длилась примерно час.

Фокус ранее писал, что Болгария отказалась отправлять Украине тяжелое вооружение. София будет поставлять только военно-техническую помощь.