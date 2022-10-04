У Болгарії пролунав вибух на великому заводі зброї: загинули люди (відео)

Сила вибуху була настільки велика, що будинок одного з цехів повністю зруйнувався. Загинув 55-річний робітник, ще двох жінок досі шукають.

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У болгарському місті Казанлик пролунав вибух на заводі великого виробника вогнепальної зброї і боєприпасів "Арсенал". Про це повідомило болгарське національне телебачення (БНТ).

Вибух забрав життя 55-річного чоловіка — одного з робітників заводу. Постраждала 43-річна жінка, яка була біля місця події. Лікарі діагностували у неї черепно-мозкову травму та доправили в лікарню Софії у тяжкому стані.

Дві жінки 53 та 43 років досі не знайдені після вибуху. З великою ймовірністю вони не вижили. Їх тіла можуть перебувати під уламками будівлі, зазначили журналісти.

[ + – ] Вибух на заводі "Арсенал" стався приблизно об 11:00

Вибух стався приблизно об 11:00 за місцевим часом. Правоохоронці допитали начальника зміни. Апеляційний прокурор міста Пловдів Тодор Деянов у спілкуванні з пресою припустив, що вибух стався через порушення технологічних правил охорони праці.

"Ймовірно, це людський фактор. Це ризиковане виробництво, якби було дотримано всіх технологічних вимог, цього б не сталося", — погодився з Деяновим районний прокурор Дічо Атанасов.

Тодор Деянов уточнив, що в цеху виробляли продукцію зі звуковими та світловими ефектами. Йдеться не про товари для бойових цілей, а про феєрверки. У сусідніх будинках через вибух розбилися вікна. В "Арсеналу" наразі підстав для зупинення роботи немає.

Небезпека другого вибуху на заводі "Арсенал"

Сила вибуху була настільки великою, що цех було повністю зруйновано, доповнює болгарське видання БНР.

[ + – ] Вибух повністю зруйнував один із цехів заводу "Арсенал"

Рятувальні роботи ускладнюються небезпекою другого вибуху. Порушено досудове провадження за фактом нещасного випадку на виробництві зі смертельними наслідками, уточнили прокурори.

Одразу після події на підприємство негайно відправлено 2 бригади пожежників, співробітників відомчої пожежної частини та медиків.

Нагадаємо, що наприкінці липня у болгарському місті Карнобат стався вибух на складі зброї підприємця Омеляна Гебрева. Детонація боєприпасів тривала приблизно годину.

Фокус раніше писав, що Болгарія відмовилася відправляти Україні важке озброєння. Софія постачатиме лише військово-технічну допомогу.