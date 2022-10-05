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Мужчина в Зимбабве прыгнул в реку, спасаясь от слона, и стал жертвой крокодила (фото)

Виндерс сианен, зимбабве, крокодил, слон, спасение
Зимбабвиец остался без руки и ноги после нападения крокодила.

34-летний Виндерс Сианен потерял руку и ногу из-за атаки крокодила. Сейчас пострадавший находится в больнице на лечении.

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34-летний житель Зимбабве Виндерс Сианен пытался спастись от агрессивного слона, но стал жертвой крокодила. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как рассказывают журналисты, 28 сентября мужчина отправился на рыбалку в районе села Млибизи на южном берегу водохранилища Кариба. Но по дороге зимбабвиец столкнулся с агрессивным слоном, который начал атаковать Сианена. Тогда мужчина решил, что наилучший способ спастись от животного –– прыгнуть в реку, что он и сделал.

Сианен стал отплывать от разъяренного слона, однако почувствовал резкую боль в ноге. Оказалось, что на мужчину напал крокодил. Когда он попытался вырваться, хищник схватил его за руку.

Виндерс сианен, зимбабве, крокодил, слон, спасение Fullscreen
Сианен сражался до последнего за свою жизнь.

Тем не менее пострадавший не сдавался. Он залез сверху на крокодила, просунул руку в пасть животного, пытаясь достать до языка, и удерживал хищника в таком положении. После этого мужчина стал громко звать на помощь.

Местные жители кинулись на помощь Сианену и стали бить крокодила палками по голова, заставляя раскрыть пасть и уплыть.

Раненого мужчину доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, левую руку и ногу пришлось ампутировать.

"Я знал, что должен выжить любой ценой. У крокодилов маленький язык, они не хотят, чтобы к нему прикасались, так как это доставляет боль. Когда я сунул руку к нему в пасть, крокодил начал успокаиваться" , –– позже рассказал Сианен журналистам.

Он признался, что боль была очень сильной, но он смог себя пересилить, чтобы остаться в живых.

"Теперь я верю, что Бог действует таинственными способами, потому что люди редко выживают, когда сталкиваются с этими двумя животными", –– прокомментировал зимбабвиец.

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