Мужчина в Зимбабве прыгнул в реку, спасаясь от слона, и стал жертвой крокодила (фото)

34-летний Виндерс Сианен потерял руку и ногу из-за атаки крокодила. Сейчас пострадавший находится в больнице на лечении.

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34-летний житель Зимбабве Виндерс Сианен пытался спастись от агрессивного слона, но стал жертвой крокодила. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как рассказывают журналисты, 28 сентября мужчина отправился на рыбалку в районе села Млибизи на южном берегу водохранилища Кариба. Но по дороге зимбабвиец столкнулся с агрессивным слоном, который начал атаковать Сианена. Тогда мужчина решил, что наилучший способ спастись от животного –– прыгнуть в реку, что он и сделал.

Сианен стал отплывать от разъяренного слона, однако почувствовал резкую боль в ноге. Оказалось, что на мужчину напал крокодил. Когда он попытался вырваться, хищник схватил его за руку.

[ + – ] Сианен сражался до последнего за свою жизнь.

Тем не менее пострадавший не сдавался. Он залез сверху на крокодила, просунул руку в пасть животного, пытаясь достать до языка, и удерживал хищника в таком положении. После этого мужчина стал громко звать на помощь.

Местные жители кинулись на помощь Сианену и стали бить крокодила палками по голова, заставляя раскрыть пасть и уплыть.

Раненого мужчину доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, левую руку и ногу пришлось ампутировать.

"Я знал, что должен выжить любой ценой. У крокодилов маленький язык, они не хотят, чтобы к нему прикасались, так как это доставляет боль. Когда я сунул руку к нему в пасть, крокодил начал успокаиваться" , –– позже рассказал Сианен журналистам.

Он признался, что боль была очень сильной, но он смог себя пересилить, чтобы остаться в живых.

"Теперь я верю, что Бог действует таинственными способами, потому что люди редко выживают, когда сталкиваются с этими двумя животными", –– прокомментировал зимбабвиец.

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