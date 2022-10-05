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Чоловік у Зімбабве стрибнув у річку, рятуючись від слона, і став жертвою крокодила (фото)

Віндерс сіанен, зімбабве, крокодил, слон, порятунок
Зімбабвієць залишився без руки та ноги після нападу крокодила.

34-річний Віндерс Сіанен втратив руку та ногу через атаку крокодила. Наразі постраждалий перебуває у лікарні на лікуванні.

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34-річний житель Зімбабве Віндерс Сіанен намагався врятуватися від агресивного слона, але став жертвою крокодила. Про це пише видання Daily Mail.

Як розповідають журналісти, 28 вересня чоловік вирушив на риболовлю у районі села Млібізі на південному березі водосховища Каріба. Але дорогою зімбабвієць зіткнувся з агресивним слоном, який почав атакувати Сіанена. Тоді чоловік вирішив, що найкращий спосіб врятуватися від тварини — стрибнути в річку, що він і зробив.

Сіанен став відпливати від розлюченого слона, проте відчув різкий біль у нозі. Виявилось, що на чоловіка напав крокодил. Коли він спробував вирватись, хижак схопив його за руку.

Віндерс сіанен, зімбабве, крокодил, слон, порятунок Fullscreen
Сіанен боровся до останнього за своє життя.

Проте постраждалий не здавався. Він заліз зверху на крокодила, просунув руку в пащу тварини, намагаючись дістати до язика, і утримував хижака в такому положенні. Після цього чоловік почав голосно кликати на допомогу.

Місцеві жителі кинулися на допомогу Сіанену і стали бити крокодила палицями по голову, змушуючи розкрити пащу і спливти.

Пораненого чоловіка доправили до лікарні. Незважаючи на надану допомогу, ліву руку та ногу довелося ампутувати.

"Я знав, що маю вижити за будь-яку ціну. У крокодилів маленький язик, вони не хочуть, щоб до нього торкалися, оскільки це завдає болю. Коли я сунув руку до нього в пащу, крокодил почав заспокоюватися", — пізніше розповів Сіанен журналістам.

Він зізнався, що біль був дуже сильним, але він зміг себе пересилити, щоб залишитися в живих.

"Тепер я вірю, що Бог діє таємничими способами, тому що люди рідко виживають, коли стикаються з цими двома тваринами", — прокоментував зімбабвієць.

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Нагадаємо, вчені з Чарльстонського коледжу виявили останки химерного доісторичного звіра, який плавав в океані 70 мільйонів років тому. Вчені описують тварину як ящірку розміром із корову, з ластами замість ніг, 2,5-метровою шиєю та пащею крокодила.