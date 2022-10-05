Чоловік у Зімбабве стрибнув у річку, рятуючись від слона, і став жертвою крокодила (фото)

34-річний Віндерс Сіанен втратив руку та ногу через атаку крокодила. Наразі постраждалий перебуває у лікарні на лікуванні.

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34-річний житель Зімбабве Віндерс Сіанен намагався врятуватися від агресивного слона, але став жертвою крокодила. Про це пише видання Daily Mail.

Як розповідають журналісти, 28 вересня чоловік вирушив на риболовлю у районі села Млібізі на південному березі водосховища Каріба. Але дорогою зімбабвієць зіткнувся з агресивним слоном, який почав атакувати Сіанена. Тоді чоловік вирішив, що найкращий спосіб врятуватися від тварини — стрибнути в річку, що він і зробив.

Сіанен став відпливати від розлюченого слона, проте відчув різкий біль у нозі. Виявилось, що на чоловіка напав крокодил. Коли він спробував вирватись, хижак схопив його за руку.

[ + – ] Сіанен боровся до останнього за своє життя.

Проте постраждалий не здавався. Він заліз зверху на крокодила, просунув руку в пащу тварини, намагаючись дістати до язика, і утримував хижака в такому положенні. Після цього чоловік почав голосно кликати на допомогу.

Місцеві жителі кинулися на допомогу Сіанену і стали бити крокодила палицями по голову, змушуючи розкрити пащу і спливти.

Пораненого чоловіка доправили до лікарні. Незважаючи на надану допомогу, ліву руку та ногу довелося ампутувати.

"Я знав, що маю вижити за будь-яку ціну. У крокодилів маленький язик, вони не хочуть, щоб до нього торкалися, оскільки це завдає болю. Коли я сунув руку до нього в пащу, крокодил почав заспокоюватися", — пізніше розповів Сіанен журналістам.

Він зізнався, що біль був дуже сильним, але він зміг себе пересилити, щоб залишитися в живих.

"Тепер я вірю, що Бог діє таємничими способами, тому що люди рідко виживають, коли стикаються з цими двома тваринами", — прокоментував зімбабвієць.

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