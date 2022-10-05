Истребители армии РФ вторглись в пространство Польши и Швеции: НАТО подняло авиацию (фото)

Истребители Eurofighter Typhoon вылетели на перехват, поэтому российские летчики вернулись в Калининградскую область. Боевую авиацию РФ стали часто замечать в небе над странами Балтии.

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Воздушные силы НАТО перехватили 4 российских истребителя, которые влетели в пространство Швеции и Польши. Об этом сообщило в Twitter командование Военно-воздушных сил (ВВС) Италии.

Итальянские самолеты вылетели для перехвата после того, как российская авиация вошла сначала в воздушное пространство Польши, а после — Швеции, проинформировало командование.

Утверждается, что российские самолеты вынужденно вернулись в Калининградскую область. В операции задействовали истребители Eurofighter Typhoon, принадлежащие ВВС Италии.

Итальянские военные пояснили, что российские истребители пролетели над международными водами в польском и шведском районах полетной информации.

Пресс-атташе НАТО Матиас Эйхенлауб в комментарии Newsweek сказал, что у Италии есть самолеты, которые используются для миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Балтийском регионе.

Самолеты Альянса в этом регионе регулярно перехватывают российскую авиацию, которые не соблюдает международные правила безопасности полетов, заметил он.

Eurofighter Typhoon — что это за самолеты?

Истребитель Eurofighter Typhoon — совместная разработка Великобритании, Испании, Германии и Италии. Он может заменить самолеты-перехватчики малой дальности и штурмовики.

Eurofighter Typhoon по некоторым характеристикам эффективнее американских F-15 и российских Су-27. Максимальная скорость — 1,5 Маха.

[ + – ] Eurofighter Typhoon известен в Италии как F-2000A

Eurofighter Typhoon известен в Италии как F-2000A. Самолеты могут нести 6 бомб и 6 ракет вместе с 27-мм пушкой.

Отметим, что это не первый раз, когда истребители армии России нарушают воздушное пространство других стран, в частности, Швеции. Генерал-майор Карл-Йохан Эдстрем 2 марта говорил, что истребители вторглись в небо над Швецией к востоку от острова Готланд.

Фокус ранее писал, что российский истребитель-бомбардировщик вторгся в воздушное пространство Польши днем 21 марта и пролетел над Волынью.