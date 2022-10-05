Винищувачі армії РФ вторглися у простір Польщі та Швеції: НАТО підняло авіацію (фото)

Винищувачі Eurofighter Typhoon вилетіли на перехоплення, тому російські льотчики повернулися в Калінінградську область. Бойову авіацію РФ почали часто помічати над країнами Балтії.

Related video

Повітряні сили НАТО перехопили 4 російські винищувачі, які влетіли в простір Швеції та Польщі. Про це повідомило у Twitter командування Військово-повітряних сил (ВПС) Італії.

Італійські літаки вилетіли для перехоплення після того, як російська авіація увійшла спочатку в повітряний простір Польщі, а потім Швеції, проінформувало командування.

Стверджується, що російські літаки вимушено повернулися в Калінінградську область. В операції задіяли винищувачі Eurofighter Typhoon, які належать ВПС Італії.

Італійські військові пояснили, що російські винищувачі пролетіли над міжнародними водами у польському та шведському районах польотної інформації.

Пресаташе НАТО Матіас Ейхенлауб у коментарі Newsweek сказав, що Італія має літаки, які використовуються для місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Балтійському регіоні.

Літаки Альянсу в цьому регіоні регулярно перехоплюють російську авіацію, яка не дотримується міжнародних правил безпеки польотів, зауважив він.

Eurofighter Typhoon — що це за літаки?

Винищувач Eurofighter Typhoon — спільна розробка Великобританії, Іспанії, Німеччини та Італії. Він може замінити літаки-перехоплювачі малої дальності та штурмовики.

Eurofighter Typhoon за деякими характеристиками ефективніший за американські F-15 і російські Су-27. Максимальна швидкість — 1,5 Маха.

[ + – ] Eurofighter Typhoon відомий в Італії як F-2000A

Eurofighter Typhoon відомий у Італії як F-2000A. Літаки можуть нести 6 бомб і 6 ракет разом із 27-мм гарматою.

Зазначимо, що це не вперше, коли винищувачі армії Росії порушують повітряний простір інших країн, зокрема Швеції. Генерал-майор Карл-Йохан Едстрем 2 березня говорив, що винищувачі вторглися в небо над Швецією на схід від острова Готланд.

Фокус раніше писав, що російський винищувач-бомбардувальник вторгся у повітряний простір Польщі вдень 21 березня і пролетів над Волинню.