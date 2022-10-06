Бойня в детском саду: в Таиланде бывший коп убил более 30 человек, среди них 23 ребенка (видео)

Сообщается, что убийца убежал с места преступления. Вернувшись домой он пристрелил свою жену и ребенка, после чего покончил с собой.

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В Центре развития детей в городе Накланг (провинция Нонгбуалампху) на севере Таиланда бывший офицер полиции устроил бойню в результате чего, по предварительным данным, погибло 31 человек, в том числе 23 ребенка. Как сообщили полицейские Таиланда журналистам BBC, нападавший стрелял и наносил ножевые ранения детям и взрослым и сейчас находится в бегах.

По сообщению таиландского канала Khaosod Online, полиция утверждает, что нападающим был их бывший коллега, уволенный со службы, который мог находиться в стрессовом состоянии. После нападения правоохранители бросилась на поиски убийцы, которого видели в последний раз за рулем белого пикапа Toyota с регистрационными номерами Бангкока.

Хотя мотив убийцы пока неизвестен, поступила информация, что нападавший мог быть в состоянии наркотического опьянения. Полиция также предупредила население, что в случае обнаружения авто убийцы людям не следует приближаться к грузовику.

На данный момент информация о количестве жертв разнится. По некоторым сведениям количество пострадавших может достигать 35 человек — среди убитых есть один полицейский. Также поступило сообщение, что убийца после нападение на детский сад вернулся домой, после чего покончил жизнь самоубийством, застрелив свою жену и ребенка.

Ранее сообщалось, что убийце легендарного музыканта Джона Леннона 67-летнему Марку Дэвиду Чепмену в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении. Чепмен неоднократно выражал раскаяние и говорил, что с каждым годом ему становится все более стыдно за свое преступление.

В Канаде полицейские занимаются поимкой двух мужчин, которые устроили резню на территории общины коренных народов в провинции Саскачеван. Согласно заявлениям в СМИ, жертвами резни стали, по меньшей мере, 10 человек — еще 15 граждан получили ножевые ранения и были доставлены в больницу.