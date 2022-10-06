Бійня у дитячому садку: в Таїланді колишній коп убив понад 30 осіб, серед них 23 дитини (відео)

Повідомляється, що вбивця втік із місця злочину. Повернувшись додому, він пристрелив свою дружину і дитину, після чого наклав на себе руки.

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У Центрі розвитку дітей у місті Накланг (провінція Нонгбуалампху) на півночі Таїланду колишній офіцер поліції влаштував бійню внаслідок чого, за попередніми даними, загинула 31 особа, зокрема 23 дитини. Як повідомили поліцейські Таїланду журналістам ВВС, нападник стріляв і завдав ножових поранень дітям і дорослим, а зараз переховується.

За повідомленням таїландського каналу Khaosod Online, поліція стверджує, що нападником був їхній колишній колега, звільнений зі служби, який міг перебувати у стресовому стані. Після нападу правоохоронці кинулися на пошуки вбивці, котрого бачили востаннє за кермом білого пікапа Toyota з реєстраційними номерами Бангкока.

Хоча мотив убивці поки невідомий, надійшла інформація, що нападник міг бути у стані наркотичного сп'яніння. Поліція також попередила населення, що у разі виявлення авто вбивці людям не слід наближатися до вантажівки.

Зараз інформація про кількість жертв відрізняється. За деякими даними, кількість постраждалих може досягати 35 осіб — серед убитих є один поліцейський. Також надійшло повідомлення, що вбивця після нападу на дитячий садок повернувся додому, після чого покінчив життя самогубством, застреливши свою дружину та дитину.

Раніше повідомлялося, що вбивці легендарного музиканта Джона Леннона 67-річному Марку Девіду Чепмену в 12 раз відмовили в умовно-достроковому звільненні. Чепмен неодноразово висловлював каяття і говорив, що з кожним роком йому стає все соромніше за свій злочин.

У Канаді поліцейські займаються упійманням двох чоловіків, які влаштували різанину на території громади корінних народів у провінції Саскачеван. Згідно з заявами у ЗМІ, жертвами різанини стали щонайменше 10 осіб — ще 15 громадян отримали ножові поранення та були доставлені до лікарні.