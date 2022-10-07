Украинская девочка, получившая 74 ножевых ранения в Ирландии, идет на поправку

По данным полиции, состояние ребенка улучшается. Она все еще находится в детской больнице Дублина и останется там в ближайшее время. Правоохранители ожидают, что расследование будет длительным.

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Здоровье восьмилетней девочки из Украины, которой на прошлой неделе нанесли многочисленные ножевые ранения в центре для беженцев в Ирландии идет на поправку. Об этом сообщает Breakingnews.ie.

Прежде медики оценивали состояние украинки как критическое после того, как 29 сентября примерно в 8 утра ей нанесли более 70 ударов ножом в доме, где расселили украинских беженцев в населенном пункте Клэркасл, недалеко от города Эннис (графство Клэр).

На прошлой неделе в Дублине ей сделали срочную операцию, а накануне пресс-служба местной полиции заявила, что здоровье ребенка вне опасности.

"Состояние улучшается. Она все еще находится в Крамлине (район Дублина, где находится детская больница) и останется там в ближайшее время", — отметил представитель Гарды.

[ + – ] Центр для беженцев из Украины, где произошло нападение.

Правоохранители ожидают, что расследование будет длительным, и все еще собирают свидетельские показания, изучают записи камер. В очередной раз полицейские попросили возможных свидетелей поделиться информацией, отметив, что другие люди помогают в расследовании.

Мать девочки, которую нашли без сознания в доме для беженцев, все еще находится ​​в университетской клинике Лимерика. Ее состояние медленно, но улучшается.

"Это длительный процесс, она остается в больнице", — сказали в полиции.

Полиция установила личность подозреваемого, который намеревался убить девочку. Утром 29 сентября жильцы центра для украинских беженцев услышали крики и попытались попасть в комнату, но дверь была заперта, после этого один из жильцов заглянул в окно и увидел тяжело раненного ребенка. Он и вызвал полицию. В дальнейшем девочка из Украины оказалась в реанимации.

Сейчас полицейские также собираются допросить мать 8-летней украинки, которой во время нападения нанесли 74 ножевых удара.