Українська дівчинка, яка отримала 74 ножові поранення в Ірландії, починає одужувати

За даними поліції, стан дитини покращується. Вона все ще перебуває у дитячій лікарні Дубліна і залишиться там найближчим часом. Правоохоронці очікують, що розслідування буде тривалим.

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Здоров'я восьмирічної дівчинки з України, якій минулого тижня завдали численних ножових поранень у центрі для біженців в Ірландії, покращується. Про це повідомляє Breakingnews.ie.

Насамперед медики оцінювали стан українки як критичний після того, як 29 вересня приблизно о 8-й ранку їй завдали понад 70 ударів ножем у будинку, де розселили українських біженців у населеному пункті Клеркасл, неподалік міста Енніс (графство Клер).

Минулого тижня в Дубліні їй зробили термінову операцію, а напередодні прес-служба місцевої поліції заявила, що здоров'я дитини поза небезпекою.

"Стан покращується. Вона все ще знаходиться в Крамліні (район Дубліна, де знаходиться дитяча лікарня) і залишиться там найближчим часом", — зазначив представник Гарди.

[ + – ] Центр для біженців із України, де стався напад.

Правоохоронці очікують, що розслідування буде тривалим, і все ще збирають показання свідків, вивчають записи камер. В чергове представники поліції попросили можливих свідків поділитися інформацією, зазначивши, що інші люди допомагають у розслідуванні.

Мати дівчинки, яку знайшли непритомною в будинку для біженців, все ще перебуває в університетській клініці Лімеріка. Її стан покращується, але повільно.

"Це тривалий процес, вона залишається у лікарні", — сказали в поліції.

Поліція встановила особу підозрюваного, який мав намір вбити дівчинку. Вранці 29 вересня мешканці центру для українських біженців почули крики і спробували потрапити до кімнати, але двері були зачинені, після цього один із мешканців заглянув у вікно і побачив тяжко поранену дитину. Він викликав поліцію. Згодом дівчинка з України опинилася у реанімації.

Наразі поліція також збирається допитати матір 8-річної українки, якій під час нападу завдали 74 ножових ударів.