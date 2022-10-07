350 миллиардов евро: премьер Польши предлагает начать использовать замороженные активы РФ

Матеуш Моравецкий считает, что использование денег агрессора вполне оправдано, так как из-за развязанной Россией войны страдает не только Украина, но и весь Евросоюз.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал журналистам, какие темы обсуждались лидерами ЕС на неформальном саммите Европейского Союза в Праге, сообщают Wiadomosci.

По его словам, российская агрессия против Украины ударила по всей Европе, приведя, в частности, к росту цен на энергоносители. Моравецкий представил на саммите польскую концепцию снижения цен, отметив, что единственным инструментом, который полностью находится в руках ЕС, являются квоты на выбросы CO2. Сегодня из-за них производство электроэнергии обходится дороже.

Премьер отметил, что Польша прекрасно понимает необходимость климатической политики, однако сегодня Европа находится в очень сложном положении.

[ + – ] Польский премьер подчеркнул, что хорошо понимает необходимость борьбы с глобальным потеплением, но сейчас важнее справиться с кризисом Фото: Getty Images

"Мы подвержены огромному напряжению, связанному с войной в Украине. Нам нужно использовать те инструменты, которые есть в наших руках, — сказал он. — Как будто во времена колоссальных финансовых потребностей вы где-то храните золотые слитки в сейфе и не используете их на благо жителей".

По словам Матеуша Моравецкого, на саммите обсуждали вопрос, нужно ли создавать новый фонд для решения проблемы. Он указал коллегам финансовый источник, который "относительно легко получить", — это замороженные активы Российской Федерации.

"Они составляют около 350 миллиардов евро, — сказал премьер. — Сегодня эти средства могут быть использованы на благо Украины, а также на нужды жителей ЕС и Польши".

Ранее Фокус писал о том, как связанные с РФ активы попадают под арест в Украине и что происходит с миллиардами агрессора потом.

Напомним, в середине сентября министр юстиции Денис Малюська заявил, что западные страны согласны отдать Украине замороженные золотовалютные резервы Российской Федерации. Специальный международный договор может быть ратифицирован уже зимой.