350 мільярдів євро: прем'єр Польщі пропонує почати використовувати заморожені активи РФ

Матеуш Моравецький вважає, що використання грошей агресора цілком виправдане, оскільки через розв'язану Росією війну страждає не лише Україна, а й увесь Євросоюз.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів журналістам, які теми обговорювали лідери ЄС на неформальному саміті Європейського Союзу у Празі, повідомляють Wiadomosci.

За його словами, російська агресія проти України вдарила по всій Європі, привівши, зокрема, зростання цін на енергоносії. Моравецький представив на саміті польську концепцію зниження цін, зазначивши, що єдиним інструментом, який повністю знаходиться в руках ЄС, є квоти на викиди CO2. Сьогодні через них виробництво електроенергії обходиться дорожче.

Прем'єр зазначив, що Польща чудово розуміє необхідність кліматичної політики, проте сьогодні Європа перебуває у дуже складному становищі.

[ + – ] Польський прем'єр підкреслив, що добре розуміє необхідність боротьби з глобальним потеплінням, але зараз важливіше впоратися з кризою. Фото: Getty Images

"Ми схильні до величезної напруги, пов'язаної з війною в Україні. Нам потрібно використовувати ті інструменти, які є в наших руках, — сказав він. — Начебто за часів колосальних фінансових потреб ви десь зберігаєте золоті злитки в сейфі і не використовуєте їх на благо мешканців".

За словами Матеуша Моравецького, на саміті обговорювали питання, чи потрібно створювати новий фонд для вирішення проблеми. Він вказав колегам фінансове джерело, яке "відносно легко отримати", — це заморожені активи Російської Федерації.

"Вони становлять близько 350 мільярдів євро, — сказав прем'єр. — Сьогодні ці кошти можуть бути використані на благо України, а також на потреби мешканців ЄС та Польщі".

Раніше Фокус писав про те, як пов'язані з РФ активи підпадають під арешт в Україні і що відбувається з мільярдами агресора потім.

Нагадаємо, у середині вересня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що західні країни згодні віддати Україні заморожені золотовалютні резерви Російської Федерації. Спеціальний міжнародний договір може бути ратифікований вже взимку.