Германия закрывает глаза на российских шпионов, чтобы не лишиться агентов в РФ, — СМИ

По мнению журналистов, выдача Германией визы россиянину, которого контрразведчики просили не пускать в страну, явно не одобряют западные спецслужбы.

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Правительство Германии выдало въездную визу россиянину, которого подозревают в шпионаже, пишет Spiegel. Это решение может осложнить отношения Германии с западными спецслужбами. Дело в том, что правительство проигнорировало предупреждения разведывательной службы одной европейской страны и Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV), которое занимается, в том числе, контрразведывательной деятельностью.

Как россиянин добивался визы?

По информации издания, россиянин впервые обратился в Москве за визой в июле, предоставив приглашение от Генерального консульства РФ в Лейпциге. Во время экспертизы поданных документов спецслужбы классифицировали его как шпиона, поэтому в выдаче визы отказали.

Затем в ходе переговоров об аккредитации сотрудников посольства Германии в РФ российская сторона потребовала выдать визу этому мужчине. В августе он подал новое заявление. Во второй раз немецкое консульство не заметило подозрения в шпионаже, поэтому визу выдали.

[ + – ] Подозреваемый в шпионаже подал заявку на визу, представив приглашение от консульства России в Лейпциге

Когда об этом стало известно, было проведено внутреннее расследование, в результате которого пришли к выводу, что предупреждение BfV проигнорировали из-за ошибки. В консульстве ошибку признали, а визу аннулировали. Однако этот инцидент, скорее всего, вызовет недовольство западных служб безопасности, которые не хотят мириться с тем, что Германия игнорирует предупреждения других европейских государств.

В чем могли быть мотивы Германии?

Журналисты подчеркивают, что Германия считается довольно лояльной к российским шпионам страной. Причина в том, что на высылку своих агентов РФ отвечает зеркально, высылая из страны ровно столько же немецких дипломатов, среди которых есть сотрудники спецслужб.

Но есть проблема: Москва аккредитовала в Германии намного больше дипломатов, чем ФРГ имеет в России. Поэтому в случае высылки большого количества подозреваемых в шпионаже в пользу РФ представительства Берлина в России могут быть ликвидированы.

По оценкам западных спецслужб, ни в одной другой европейской стране не действует столько российских агентов, маскирующихся под дипломатов, как в Германии: их может быть больше ста. Поэтому принципиальное значение имеет обмен между европейскими государствами данными о лицах, подозреваемых в шпионаже.

Очевидно, что обмен информацией работал и в этом случае. Однако ФРГ, по всей видимости, проигнорировала предупреждение, так как хотела аккредитовать своих дипломатов в Москве и должна была взамен пустить российских дипломатов в Германию.

Возможно, что выдача визы была связана с желанием отблагодарить российскую сторону, констатирует издание. Это явно не нравится другим странам, которые считают, что все российские дипломаты, направляемые на Запад в это кризисное время, скорее всего, имеют опыт работы в разведке.

Напомним, по оценкам главы службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричарда Мура, Россия наполовину сократила возможности для шпионажа в Европе. По его данным, европейские страны выдворили 400 офицеров российских разведслужб, которые действовали под дипломатическим прикрытием. Также было выслано много "нелегалов", которые маскировались под обычных граждан.

Ранее сообщалось, что Черногория решила выслать шестерых российских дипломатов. Их, а также еще три десятка живущих в стране россиян и двух местных жителей подозревают в шпионаже.