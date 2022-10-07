Німеччина заплющує очі на російських шпигунів, щоб не втратити агентів у РФ, — ЗМІ

На думку журналістів, видача Німеччиною візи росіянину, якого контррозвідники просили не пускати до країни, не схвалюють західні спецслужби.

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Уряд Німеччини видав в'їзну візу росіянину, якого підозрюють у шпигунстві, пише Spiegel. Це рішення може ускладнити відносини Німеччини із західними спецслужбами. Справа в тому, що уряд проігнорував попередження розвідувальної служби однієї європейської країни та Федерального відомства з охорони конституції Німеччини (BfV), яке займається, зокрема, контррозвідувальною діяльністю.

Як росіянин вимагав візу?

За інформацією видання, росіянин вперше звернувся до Москви за візою у липні, надавши запрошення від Генерального консульства РФ у Лейпцигу. Під час експертизи поданих документів спецслужби класифікували його як шпигуна, тож у видачі візи відмовили.

Потім під час переговорів про акредитацію співробітників посольства Німеччини в РФ російська сторона вимагала видати візу цьому чоловікові. У серпні він подав нову заяву. Вдруге німецьке консульство не помітило підозри у шпигунстві, тому візу видали.

[ + – ] Підозрюваний у шпигунстві подав заявку на візу, представивши запрошення від консульства Росії у Лейпцигу

Коли про це стало відомо, було проведено внутрішнє розслідування, в результаті якого дійшли висновку, що попередження BfV проігнорували через помилку. У консульстві помилку визнали, а візу анулювали. Однак цей інцидент, швидше за все, викликає невдоволення західних служб безпеки, які не хочуть миритися з тим, що Німеччина ігнорує попередження інших європейських держав.

У чому могли бути мотиви Німеччини?

Журналісти наголошують, що Німеччина вважається досить лояльною до російських шпигунів країною. Причина в тому, що на висилку своїх агентів РФ відповідає дзеркально, висилаючи з країни стільки ж німецьких дипломатів, серед яких є співробітники спецслужб.

Але є проблема: Москва акредитувала у Німеччині набагато більше дипломатів, ніж ФРН має у Росії. Тому у разі висилки великої кількості підозрюваних у шпигунстві на користь РФ представництва Берліна в Росії можуть бути ліквідовані.

За оцінками західних спецслужб, в жодній іншій європейській країні не діє стільки російських агентів, які маскуються під дипломатів, як у Німеччині: їх може бути більше ста. Тому важливе значення має обмін між європейськими державами даними про осіб, підозрюваних у шпигунстві.

Очевидно, обмін інформацією працював і в цьому випадку. Однак ФРН, мабуть, проігнорувала попередження, оскільки хотіла акредитувати своїх дипломатів у Москві і мала натомість пустити російських дипломатів до Німеччини.

Можливо, що видача візи була пов'язана з бажанням віддячити російській стороні, констатує видання. Це явно не подобається іншим країнам, які вважають, що всі російські дипломати, які прямують на Захід у цей кризовий час, швидше за все, мають досвід роботи у розвідці.

Нагадаємо, за оцінками голови служби зовнішньої розвідки Великобританії МІ-6 Річарда Мура, Росія наполовину скоротила можливості для шпигунства в Європі. За його даними, європейські країни виправили 400 офіцерів російських розвідслужб, які діяли під дипломатичним прикриттям. Також було вислано багато "нелегалів", які маскувались під звичайних громадян.

Раніше повідомлялося, що Чорногорія вирішила вислати шістьох російських дипломатів. Їх, а також ще три десятки росіян, що живуть у країні, і двох місцевих жителів підозрюють у шпигунстві.