Чувствуют стресс и тревогу: в Британии закон о защите животных хотят распространить на рыб

Попечительский совет по аквакультуре считает, что выращенную на фермах рыбу нужно убивать более гуманно.

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Международный Попечительский совет по аквакультуре (ASC) заставляет Великобританию распространить закон о защите животных на рыб. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Как рассказывают журналисты, организация, курирующая глобальную схему сертификации выращенных на фермах морепродуктов, настаивает, что рыба чувствует "стресс, тревогу и боль". В связи с этим ее нужно убивать более гуманными способами.

В соответствии со стандартами ASC рыбу перед умерщвлением необходимо оглушить.

"Как и другие животные, рыбы — это разумные существа, которые нуждаются в защите от ненужных страданий", –– комментирует Ник Палмер, глава британского отделения зоозащитной организации Compassion in World Farming.

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В Шотландии, где широко представлены фермы по выращиванию лосося, представители индустрии уверяют, что уже перешли к "самым высоким стандартам здоровья и благополучия животных". Здесь подчеркивают, что оглушают всю рыбу перед ее умерщвлением.

Авторы статьи уточняют, что к 2030 году выращенные в искусственных условиях морепродукты превысят мировое потребление дикой рыбы.

Параллельно с этим Морской попечительский совет (MSC) также пытается ввести соответствующие стандарты в отношении рыбы, вылавливаемой в диких условиях.

Выловленная в природе рыба обычно умирает на палубе рыболовных суден. Как пишут журналисты, пойманных рыб редко оглушают и перед смертью могут выпотрошить.

Подобные консультации относительно новых стандартов для аквакультуры проводятся после многолетних дебатов ученых по поводу того, что может чувствовать рыба.

"Сейчас имеется множество научных данных, доказывающих, что рыбы способны испытывать боль, и многие государственные органы уже признают это", –– подчеркивает преподаватель кафедры биологии и наук об окружающей среде Гетеборгского университета Линн Снеддон, более двух десятилетий исследующая болевые ощущения рыб.

Она уверена, что рыбы должны получить ту же защиту, что и млекопитающие.

Напомним, в Китае нашли окаменелости древнейшей челюстноротой рыбы, жившей 439 млн лет назад. Открытие имеет решающее значение для понимания происхождения и развития акантодов, челюстноротых рыб и всех других челюстных позвоночных, включая человека.