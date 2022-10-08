Відчують стрес і тривогу: у Британії закон про захист тварин хочуть поширити на риб

Опікунська рада з аквакультури вважає, що вирощену на фермах рибу потрібно вбивати гуманніше.

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Міжнародна Опікунська рада з аквакультури (ASC) змушує Велику Британію поширити закон про захист тварин на риб. Про це пише британське видання The Guardian.

Як розповідають журналісти, організація, що займається глобальною схемою сертифікації вирощених на фермах морепродуктів, наполягає, що риба відчуває "стрес, тривогу і біль". У зв'язку з цим її потрібно вбивати гуманнішими способами.

Відповідно до стандартів ASC рибу перед умертвінням необхідно оглушити.

"Як й інші тварини, риби — це розумні істоти, які потребують захисту від непотрібних страждань", — коментує Нік Палмер, голова британського відділення зоозахисної організації Compassion in World Farming.

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У Шотландії, де широко представлені ферми з вирощування лосося, представники індустрії запевняють, що вже перейшли до "найвищих стандартів здоров'я і благополуччя тварин". Тут наголошують, що оглушують всю рибу перед її умертвінням.

Автори статті уточнюють, що до 2030 року вирощені у штучних умовах морепродукти перевищать світове споживання дикої риби.

Паралельно з цим Морська опікунська рада (MSC) також намагається запровадити відповідні стандарти щодо риби, яка виловлюється в диких умовах.

Виловлена в природі риба зазвичай вмирає на палубі рибальських суден. Як пишуть журналісти, спійманих риб рідко оглушують і перед смертю можуть випатрати.

Подібні консультації щодо нових стандартів для аквакультури проводяться після багаторічних дебатів вчених щодо того, що може відчувати риба.

"Зараз є безліч наукових даних, що доводять, що риби здатні відчувати біль, і багато державних органів уже визнають це", — підкреслює викладачка кафедри біології та наук про навколишнє середовище Гетеборгського університету Лінн Снеддон, яка понад два десятиліття досліджує больові відчуття риб.

Вона впевнена, що риби повинні отримати той самий захист, що й ссавці.

Нагадаємо, в Китаї знайшли скам'янілості найдавнішої щелепноротої риби, яка жила 439 млн років тому. Відкриття має вирішальне значення для розуміння походження і розвитку акантодів, щелепноротих риб і всіх інших щелепних хребетних, враховуючи людину.