Насмехались над Путиным: Трамп заявил, что Белый дом вынудил РФ атаковать Украину (видео)

По мнению экс-президента, администрация Джо Байдена вела глупую риторику с Кремлем, которая способствовала решению Путина напасть на Украину.

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Бывший президент Дональд Трамп во время интервью Real America’s Voice обвинил действующие власти США в том, что они практически заставили президента РФ Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. Слова американского политика процитировали в новостном издании Newsweek.

Утверждение Трампа прозвучало на фоне последних неудач российской армии в Украине, где она вынуждена перейти к оборонительным действиям. Экс-президент раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что Белый дом, по мнению Трампа, на протяжении месяцев вел риторику, которая способствовала решению Путина напасть на Украину.

"Они фактически насмехались над ним, если вы действительно посмотрите на это. Наша страна и наше так называемое руководство насмехались над Путиным. Знаете, они почти вынуждают его вступить в войну из-за того, что они говорят. Риторика была откровенно глупой", — комментирует Трамп.

Бывший президент не упустил возможности отметить, что если бы он остался главой Белого дома, то войны в Украине никогда бы не было, поскольку он находился в хороших отношениях и с Путиным, и с президентом Владимиром Зеленским. Однако обозреватели в свою очередь отметили, что Трамп не привел ни одного конкретного примера того, как США "подстрекали" Путина к вторжению в Украину.

Также бывший американский президент обратил внимание на необходимость срочных переговоров между украинской и российской стороной. В ходе своего выступления в Неваде перед избирателями, экс-президент подчеркнул, что в противном случае мир ожидает третья мировая война.

"И сейчас мы имеем конфликт между Россией и Украиной… Необходимы незамедлительные переговоры о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне", — сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп предупредил о том, что третья мировая война может разразиться из-за Украины или из-за эскалации ситуации с Тайванем. По мнению политика, угрозы Кремля применить ядерное оружие сделали нынешнее время "очень опасным".

В начале августа Дональд Трамп заявил, что если бы Украина признала оккупированный Крым частью РФ и отказалась бы от вступления в НАТО, то полномасштабной войны можно было избежать.