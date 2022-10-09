Насміхалися з Путіна: Трамп заявив, що Білий дім змусив РФ атакувати Україну (відео)

На думку експрезидента, адміністрація Джо Байдена вела дурну риторику з Кремлем, яка сприяла рішенню Путіна напасти на Україну.

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Колишній президент Дональд Трамп під час інтерв'ю Real America's Voice звинуватив чинну владу США в тому, що вона практично змусила президента РФ Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Слова американського політика процитували в газеті новин Newsweek.

Твердження Трампа прозвучало на тлі останніх невдач російської армії в Україні, де вона змушена перейти до оборонних дій. Експрезидент розкритикував адміністрацію Джо Байдена за те, що Білий дім, на думку Трампа, протягом місяців вів риторику, яка сприяла рішенню Путіна напасти на Україну.

"Вони фактично глузували з нього, якщо ви дійсно подивитеся на це. Наша країна і наше так зване керівництво глузували з Путіна. Знаєте, вони майже змушували його вступити у війну через те, що вони говорять. Риторика була відверто дурною", — коментує Трамп.

Колишній президент не втратив можливості зазначити, що якби він залишився головою Білого дому, то війни в Україні ніколи не було б, оскільки він перебував у хороших стосунках і з Путіним, і з президентом Володимиром Зеленським. Проте оглядачі зі свого боку зазначили, що Трамп не навів жодного конкретного прикладу того, як США "підбурювали" Путіна до вторгнення в Україну.

Також колишній американський президент звернув увагу на необхідність термінових переговорів між українською та російською сторонами. Під час свого виступу в Неваді перед виборцями експрезидент підкреслив, що в іншому випадку світ чекає третя світова війна.

"І зараз ми маємо конфлікт між Росією та Україною... Необхідні негайні переговори щодо мирного завершення війни або ми прийдемо до третьої світової війни", — сказав Трамп.

Раніше Дональд Трамп попередив про те, що третя світова війна може вибухнути через Україну чи ескалацію ситуації з Тайванем. На думку політика, погрози Кремля застосувати ядерну зброю зробили нинішній час "дуже небезпечним".

На початку серпня Дональд Трамп заявив, що якби Україна визнала окупований Крим частиною РФ і відмовилася від вступу до НАТО, то повномасштабної війни можна було уникнути.