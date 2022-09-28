"Дуже поганий час": Дональд Трамп заявив про можливу ядерну війну через Україну та Тайвань.

За словами колишнього президента США, Володимир Путін не зважився б на повномасштабне вторгнення в Україну, якби він виграв вибори у 2020 році.

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Колишній президент США Дональд Трамп попередив про те, що Третя світова війна може вибухнути через Україну чи ситуацію з Тайванем. За його словами, погрози президента РФ застосувати ядерну зброю зробила тепер "дуже небезпечною". Про це пише видання New York Post.

"Я думаю, що ми переживаємо найнебезпечніший час, можливо, за багато років — можливо, коли-небудь — через потужність ядерної енергії", — сказав Трамп.

За словами колишнього американського лідера, для такої великої країни, як РФ, дуже "безцеремонно" розкидатися словами про застосування ядерної зброї. При цьому Трамп упевнений, що якби він був президентом США зараз, то глава Кремля Володимир Путін не став би починати повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Так, Трамп заявив, що він добре "лагодив" із Путіним.

"Він мене зрозумів, напевно. Але я добре його розумів, і він би ніколи цього не зробив", — сказав Трамп.

Раніше Фокус повідомляв, що США не проти застосування Україною західної зброї в регіонах після "референдумів". За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, фейкові референдуми, що проводяться, нічого не змінюють для українських територій. Тому Україна продовжуватиме робити все необхідне для звільнення своїх земель.

Крім того, нагадаємо, що США прагнуть обігнати Китай у створенні винищувача 6 покоління. У Штатах працюють над літаком наступного покоління в рамках програми NGAD – це надзвичайно дорога та складна програма. У Китаї очікують отримати повітряне судно до 2035 року.

Ще повідомлялося, що біля берегів Аляски засікли російські та китайські військові кораблі. Патрульний катер США відповів присутністю на присутність, після чого судна порушили одинарний стрій та розійшлися.