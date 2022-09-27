США не проти застосування Україною західної зброї у регіонах після "референдумів"

За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, проведення фейкових референдумів нічого не змінює для українських територій. Тому Україна продовжуватиме робити все необхідне для звільнення своїх земель.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не заперечуватимуть проти того, щоб українські військові застосовували озброєння, поставлене західними союзниками, у регіонах, де Росія проводить фейкові референдуми. Про це повідомляє телеканал CNN.

Блінкен зазначив, що Україна, як оборонна сторона, має повне право тим чи іншим способом повертати свої території, які були незаконно захоплені Росією. При цьому дипломат вкотре наголосив, що псевдореферендуми нічого не змінюють для українських територій, а країни Заходу ніколи не визнають анексію РФ частини українських областей.

"Українці продовжать робити те, що їм необхідно робити, щоб повернути землю, яку у них відібрали. Ми продовжимо підтримувати їх у цих зусиллях", — наголосив держсекретар США.

Блінкен додав, що озброєння, надане США та іншими країнами, було досить ефективним, і використовувалося Збройними силами України для звільнення захоплених росіянами територій. У зв'язку з цим Вашингтон вже цього тижня оголосить заходи, які будуть вжиті проти Москви у відповідь на проведення псевдореферендумів на частини тимчасово окупованих областей України.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає новий пакет військової допомоги у розмірі 457,5 млн. доларів. За словами голови американського Держдепартаменту Ентоні Блінкена, ці кошти підуть на безпеку цивільного населення країни.

За інформацією Міноборони Великобританії, президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих територій України вже 30 вересня. В оборонному відомстві вважають, що Кремль сподівається у такий спосіб "консолідувати патріотичну підтримку" війни проти України.