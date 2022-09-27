США не против применения Украиной западного оружия в регионах после "референдумов"

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, проводимые фейковые референдумы ничего не меняют для украинских территорий. Поэтому Украина продолжит делать все необходимое для освобождения своих земель.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не будут возражать против того, чтобы украинские военные применяли вооружение, поставленное западными союзниками, в регионах, где Россия проводит фейковые референдумы. Об этом сообщает телеканал CNN.

Блинкен отметил, что Украина, как обороняющаяся сторона, имеет полное право тем или иным способом возвращать свои территории, которые были незаконно захвачены Россией. При этом дипломат в очередной раз подчеркнул, что псевдореферендумы ничего не меняют для украинских территорий, а страны Запада никогда не признает аннексию РФ части украинских областей.

"Украинцы продолжат делать то, что им необходимо делать, чтобы вернуть землю, которую у них отобрали. Мы продолжим поддерживать их в этих усилиях", – отметил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что вооружение предоставленное США и другими странами было достаточно эффективно, и использовалось Вооруженными силами Украины для освобождения захваченных россиянами территорий. В связи с этим Вашингтон уже на этой неделе объявит меры, которые будут приняты против Москвы в ответ на проведение псевдореферендумов на части временно оккупированных областей Украины.

Ранее сообщалось, что Украина получит новый пакет военной помощи в размере 457,5 млн долларов. По словам главы американского Госдепартамента Энтони Блинкена, эти средства пойдут на обеспечение безопасности гражданского населения страны.

Согласно информации Минобороны Великобритании, президент РФ Владимир Путин может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины уже 30 сентября. В оборонном ведомстве считают, что Кремль надеется таким образом "консолидировать патриотическую поддержку" войны против Украины.