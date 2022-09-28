"Очень плохое время": Дональд Трамп заявил о возможной ядерной войне из-за Украины и Тайваня

По словам бsвшего президента США, Владимир Путин не решился бы на полномасштабное вторжение в Украину, если бы он выиграл выборы в 2020 году.

Related video

Бывший президент США Дональд Трамп предупредил о том, что Третья мировая война может разразиться из-за Украины или ситуации с Тайванем. По его словам, угрозы президента РФ применить ядерное оружие сделала теперешне время "очень опасным". Об этом пишет издание New York Post.

"Я думаю, что мы переживаем самое опасное время, может быть, за много-много лет — может быть, когда-либо — из-за мощи ядерной энергии", — сказал Трамп.

По словам бывшего американского лидера, для такой большой страны как РФ очень "бесцеремонно" разбрасываться словами о применении ядерного оружия. При этом Трамп уверен, что, если бы он был президентом США сейчас, то глава Кремля Владимир Путин не стал бы вторгаться в Украину в феврале 2022 года.

Так, Трамп заявил, что он хорошо "ладил" с Путиным.

"Он меня понял, наверное. Но я хорошо его понимал, и он бы никогда этого не сделал", — сказал Трамп.

Ранее Фокус сообщал, что США не против применения Украиной западного оружия в регионах после "референдумов". По словам госсекретаря Энтони Блинкена, проводимые фейковые референдумы ничего не меняют для украинских территорий. Поэтому Украина продолжит делать все необходимое для освобождения своих земель.

Кроме того, напомним, что США стремятся обогнать Китай в создании истребителя 6 поколения. В Штатах работают над самолетом следующего поколения в рамках программы NGAD — это чрезвычайно дорогая и сложная программа. В Китае же ожидают получить воздушное судно к 2035 году.

Еще сообщалось, что у берегов Аляски засекли российские и китайские военные корабли. Патрульный катер США ответил присутствием на присутствие, после чего судна нарушили одиночный строй и разошлись.